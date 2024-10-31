Davetsiz misafir

Girne’ye bağlı Edremit’te İngiliz uyruklu bir şahsa ait evin kilidini kırarak içeri girip eve yerleşen, bazı eşyaları çalıp, bazılarına da zarar veren Songül Aydın ile oğlu Ümit Aydın hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların evin 14 bin TL değerindeki demir kapısını, şezlong ve sandalyeleri çaldıkları açıklandı. Zanlıların evin odalarının kapısına, eşyalarına zarar verdikleri belirtildi.

Hem annenin hem de oğlunun birçok suçtan sabıkası olduğu açıklanırken, daha önce başka bir şahsın evini de işgal ettikleri kaydedildi.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlıların Eylül 2023-11 Eylül 2024 tarihleri arasında, Edremit’te yurt dışında bulunan şahsa ait evin giriş kapısı ile garajı kapısı üzerinde takılı olan asma kilitleri, kırıp 250 TL hasara uğrattıktan sonra ikametgâh içerisine giriş yaptıklarını söyledi.

Polis, zanlıların 3 bin 400 TL değerinde 2 adet şezlong,2 adet sandalye, 14 bin TL değerindeki demir ana giriş kapısını çaldıklarını açıkladı.

Polis, zanlıların 6 bin TL değerindeki bir adet ahşap sandalyeye, 2 odaya ait 30 bin TL değerindeki tahta kapılara ve ikametgah ambarı üzerinde bulunan 300 TL değerindeki asma kilidine hasar verdiklerini ve hakları bulunmamalarına rağmen ikametgah içerisinde yaşamak suretiyle zorla işgal ettiklerini söyledi.

Çalınan eşyalar bulunmadı

Polis, yapılan soruşturma kapsamında zanlıların 20 Ekim’de 2024 tarihinde tutuklandıklarını ifade etti. Zanlıların 21 Ekim ve 24 Ekim tarihlerinde 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 9 gün ek süre alındığını kaydeden polis, ifade vererek, suçlarını itiraf ettiklerini söyledi.

Polis memuru, yapılan tüm araştırmalara rağmen çalınan eşyaların bulunmadığını açıkladı. Polis, Songül Aydın’ın askıda ciddi darp ve şu anki meseleye benzer nitelik taşıyan mülke tecavüz suçlarından askıda davası olduğunu açıkladı.

Polis, zanlı Ümit Aydın’ın ise nafaka borcunu ödememe, izinsiz kazı, kanunsuz eski eser tasarrufu, kanunsuz patlayıcı madde ithal, tasarruf, taşıma ve metal el dedektörü tasarrufu suçlarından hakkında dosyalar olduğunu belirtti. Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Son durak cezaevi

Zanlıların avukatı tutuklu yargı talebine itiraz edince duruşma yapıldı. Gerçekleştirilen duruşmanın ardından mahkeme, zanlıların 50’er bin TL nakit teminat yatırması ve ikişer kefilin 500’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.

Verilen teminat emrini yerine getiremeyen zanlılar, 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.