31 Ekim’de olağanüstü kurultay çağrısı

Çiğdem AYDIN

Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasının ardından, Ulusal Birlik Partisi’nde olağanüstü kurultay hazırlıkları başladı. Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; dün toplanan Meclis Grubu oy birliği ile kurultayın 31 Ekim’de yapılması kararına vardı. Alınan bu karar, bugün önce parti merkez yönetim kurulunda, ardından parti meclisinde değerlendirilerek oylanacak.

Tek gündemle gerçekleşecek olan olağanüstü kurultayda UBP’nin yeni genel başkanı seçilecek. Başkanlık yarışında şimdilik 6 kişinin adı geçiyor. Bunlar; Hasan Taçoy, Faiz Sucuoğlu, Zorlu Töre, Ünal Üstel, Nazım Çavuşoğlu ve Oğuzhan Hasipoğlu.

Hazırlıklar başladı

Ünal Üstel, dün tv2020’ye bağlanarak Başkanlık için aday olduğunu söylerken, partili danışman kadrosuyla çalışmaları başlattığını ve 31 Ekim’e kadar yemekli toplantılar düzenleyeceğini söyledi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı görevinden alındıktan sonra tüm adayı dolaştığını belirten Üstel “Gittiğim her yerde UBP’li arkadaşlarım bana üzüntülerini dile getirdi. Yapılan hareketin yanlışlığını söyleyip destek verdi” dedi.

Canlı yayına telefonla katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da parti meclisinin bu sabah 11.00’de olağanüstü kurultay için toplanacağını söyledi.

Genel Başkan Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle seçimin şart olduğunu belirten Sucuoğlu, zamanın uzatılmaması gerektiğini ifade etti. Sucuoğlu, seçilecek yeni genel başkanın yeni hükümeti kurmakla görevlendirileceğini kaydetti.