Değişmeyen manzara

Abdullah SUİÇMEZ

Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasında araçlı geçişlerin yapıldığı Metehan Sınır Kapısı’nda dün yine uzun araç kuyruğu oluştu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resmi tatil olmasından dolayı birçok kişi güneye gitti. Alışveriş yapmak ve gezmek amacıyla güneye geçenler sınır kapısında uzun kuyruklar oluşturdu.

Altyapı eksiklikleri ve personel sıkıntısı giderilmediği için çileye dönüşen geçişler nedeniyle sürücüler uzun süre araçlarında bekledi. Günde ortalama 13 bin giriş-çıkışın yapıldığı kapıda altyapı eksiklikleri ve personel sıkıntısı giderilmediği için sorunlar da çözülemezken, ekonomik örgütler ve esnaf, ülkeye ve çarşı esnafına katkısı olan sınır kapılarında acil önlem alınmasını bekliyor. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, yetkililerin, sınır kapılarının ülke ekonomisine katkısını görmezden geldiğini ifade ediyor. Sınır kapılarından geçiş yapan Rum ve turistlerin ekonomiye katkısının büyük olduğunu ifade eden vatandaşlar, yıllardır çözülmeyen bu sorunla ilgili gerekli adımlarını atılmasını bekliyor.