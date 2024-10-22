‘Deliyim, yok ederim’

Lefkoşa’da meydana gelen olayda birlikte yaşadığı 38 yaşındaki kız arkadaşının omuzuna sopayla vuran, “Ben deliyim, üstünde hiç iz bırakmam,” diyerek, tehdit eden İbrahim Erkurt (32) tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

"Şiddet kullanma tehdidi ve ciddi darp" suçlarından mahkemeye çıkarılan zanlı hakkındaki olgular aktarıldı.

Duruşmada 38 yaşındaki kadının doktor kontrolünden geçirildiği, vurucunda darp izleri tespit edildiği açıklandı.

Polis memuru, 19 Ekim 2024 tarihinde saat 08.00 sıralarında zanlının kalmakta olduğu Hamitköy'de bulunan ikametgahının salon kısma içerisinde, kendisini işe götürmesini istediği gerekçesi ile aralarında çıkan tartışma sonucunda, 38 yaşındaki kız arkadaşının omzuna sopayla vurduğunu söyledi. Polis, zanlının akabinde kız arkadaşının sırtına tokat atarak ciddi şekilde darp ettikten sonra "Seni yerde öldüreceğim. Ben deliyim, hiç iz bırakmam üstünde, kimse bulamaz beni" diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu açıkladı. Polis, 38 yaşındaki kadının Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne götürülerek vücudunda darp cebir izi olduğu yönünde rapor temin edildiğini söyledi.

Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını, sopanın emare alındığını açıkladı.

Zanlının davasını kabul ettiğini, soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 20 bin TL nakit teminat yatırması, 2 kefilin 300’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2024, 09:55