Lefkoşa-Gazimağusa anayolu seyreden salon araç, Şanko işletmesi karşısına geldiğinde aniden alev aldı. Sürücü, aracını yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak araç demir yığınına döndü. Polis, araç yangınının dün saat 17.30 sıralarında meydana geldiğini bildirdi. Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda seyreden JP153 plakalı salon araçta yangın meydana geldi. Polis açıklamasında, söz konusu aracın tamamen yandığı belirtildi. Yangının, muhtemelen aracın makine bölümünden sızan yakıtın sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi sonucu çıktığı tahmin ediliyor.