Yerli tatlar görücüye çıktı

'Gastro Show Kıbrıs Şarabı ve Bağ Ürünleri Tadım Etkinliği' yoğun bir katılım ile gerçekleşti.

‘Girne Arkın Group Fest 23’ kapsamında 22 Eylül Cuma akşamı gerçekleşen etkinlikte sırası ile ‘Açılış Seromonisi’, ‘Açılış Konuşmaları’, ‘Gastro Show Stantlar ve Hikayeleri Seromonisi’, ‘Skeç ve Maniler’, ‘Kaval Dinletisi ile Türkçe Rumca Şarkılar’, 'Yrd. Doç. Dr. Deniz Sever'in Piyano Resitali' ve ‘Müzik Eşliğinde Sanat Atölye Çalışmaları ile Sıcak Şarap Satışı’ gerçekleşti. Saat 17.00 ile 23.00 arasında Ramadan Cemil Meydanı’nda gerçekleşen etkinlik; Kıbrıs üzümü, şarap, zivania ve yerel lezzetlerden oluşan tadımlar ile oldukça keyifli anlara sahne oldu.

Yaklaşık 25 standın yer aldığı etkinlik boyunca ziyaretçiler, Kıbrıs’a ait yiyeceklerin tadına bakarken, Kıbrıs’ın vazgeçilmezi olan yerli şarap ve zivania tatma şansını elde etti.

Tadımların yanı sıra ‘Sekç ve Maniler’ bölümü ile Kıbrıs’a özel hikayeleri dinleme fırsatı bulan ziyaretçiler, adeta Kıbrıs kültürü kokan bir geceye şahit oldular. Etkinlik içerisinde katılım ve teşekkür belgelerinin verildiği gece, 'Yrd. Doç. Dr. Deniz Sever'in Piyano Resitali' ile devam etti. Gecenin son etkinliği ise ‘Müzik eşliğinde sanat atölye çalışmaları ve sıcak şarap satışı oldu.

