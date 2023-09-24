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Kaliteli hizmet sunulacak

Ünlü Alman markası Stihl, Kuzey Kıbrıs’ta bayilikler verdi

Kaliteli hizmet sunulacak
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Ömer KADİROĞLU

Bahçe aletlerinde ünlü Alman markası Stihl, Kuzey Kıbrıs’ta satış ve hizmet ağını genişletme yönünde adım attı. 
Adanın değişik bölgelerinde bayilikler veren firmanın Yunanistan ve Kıbrıs Genel Müdürü Elias Ravanis, dün Kuzey Kıbrıs’taki bayilerin de katılımıyla Lefkoşa Merit Otel’de bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, ileriye yönelik projelerden söz edilerek, bayilerin tanıtımı yapıldı.
Stihl Kıbrıs temsilcisi Yiannakis Constantinou da yaptığı konuşmada her türlü alet satışının bakım ve onarımı konusunda kullanıcılara güvence verdiklerini söyledi.

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