Derhal serbest bırakın

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin toplantısında Osman Kavala'nın "tutukluluğuna son verilmesi ve derhal serbest bırakılmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirlerin alınması gerektiği" yönündeki çağrı yinelendi. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Fransa’nın Strazburg kentinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararlarının uygulanmasını denetlemek üzere 19-21 Eylül'de toplandı.

Toplantıda, Türkiye'ye yönelik geçen sene başlatılan “ihlal prosedürü” kapsamında iş insanı Osman Kavala ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili AİHM kararları da ele alındı.

Komite'nin kararlarının yer aldığı yazılı açıklamada, "Kavala'nın tutukluluğuna son verilmesi ve derhal serbest bırakılmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirlerin alınması gerektiği" yönündeki çağrı yinelendi. Kavala dosyasına ilişkin AİHM kararları, Komite'nin önceki kararları ve Türkiye'nin AİHM kararlarıyla ilgili yükümlülükleri bir kez daha hatırlatıldı.

Açıklamada, “Türkiye Adalet Bakan Yardımcısı'nın toplantıya katılımı memnuniyetle karşılanmıştır.” denildi.

Devamında, “Mahkeme'nin Kavala kararındaki kesin bulgularına ve Komite yetkililerinin Kavala'nın derhal serbest bırakılmasına yönelik kararlarına rağmen Kavala'nın tutukluluğunun devam etmesinden derin üzüntü duyulduğu”na yer verildi.

Komite ayrıca diyalogun üst düzeyde sürdürülmesine ilişkin şu çağrıda bulundu:

“Avrupa Konseyi'nin 16-17 Mayıs 2023 tarihinde düzenlenen zirvede kabul edilen Reykjavik Deklarasyonu'nda devlet ve hükümet başkanlarının, kararların uygulanmasında zorluklar yaşanması hâlinde siyasi diyaloğun güçlendirilmesi çağrısını hatırlatan Komite, Türk makamları dâhil, tüm üye devletlerin yanı sıra Genel Sekreter, diğer ilgili Avrupa Konseyi organları ve gözlemci devletlere diyaloğu mümkün olan en üst düzeyde sürdürmeleri çağrısını yineledi.”

Kavala, Gezi Parkı davasında 'hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

