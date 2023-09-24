Olmadı gitti

New York’ta bulunan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi ülkelerin büyükelçileriyle yemekte bir araya geldiği, ancak KKTC Cumhurbaşkjanı Ersin Tatar’la görüşemediği açıklandı.

Hristodulidis, yaptığı açıklamada Tatar’ın üçlü görüşme önerisini reddettiğini söyledi.

Fileleftheros gazetesi “Daveti Reddetti – Tatar New York’ta Hristodulidis ve Guterres’le Görüşmeyi Reddetti” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le gerçekleştirdiği görüşme ve sonrasında Hristodulidis’in yaptığı açıklamayı okuyucusuna aktardı.

Gazete, Hristodulidis’in, BM Genel Sekreteri Guterres’le gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yaptığı açıklamada bir soruya karşılık, Guterres’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a üçlü görüşme davetinde bulunduğunu ancak Tatar’ın bunu reddettiğini söylediğini yazdı.

"Tatar’ın görüşmeyi reddetmesiyle, BM’nin Kıbrıs’taki çıkmazın aşılması yönündeki bir çabasının daha sonuçsuz kaldığı" iddiasında bulunan gazete, Guterres’in, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ersin Tatar’la görüşmeler yapacak olmasına karşın, bu durumun değişmesinin beklenmediğini de savundu.

Haberin devamında Hristodulidis’in açıklamalarına ayrıntılı şekilde yer veren gazete, Hristodulidis ile Guterres’in, Genel Sekreter tarafından bir özel danışman atanması konusunda “aynı çizgide olduklarını” da vurguladı.

Nuland destek verdi

Öte yandan Haravgi gazetesi, Hristodulidis’in Perşembe günü ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland’la görüştüğünü yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in görüşmede Nuland’a, Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması yönündeki girişimleri ve BM’nin bir özel danışman atamasının buna sağlayacağı katkının önemi hakkında bilgi verdiğini belirtti.

Nuland ise, Hristodulidis’in Kıbrıs sorununa ilişkin girişim üstlenmesinin önemine dikkat çekerken BM Genel Sekreteri'nin bir özel danışman atamasını “çok önemli gördüğünü, bu kişinin kim olacağının da büyük önem taşıdığını” ifade etti.

Gazete, Hristodulidis-Nuland görüşmesinde ABD ile Güney Kıbrıs ilişkileri ve ABD ile Güney Kıbrıs arasında vize uygulamasının kaldırılması konularının da gündeme geldiğini belirtirken Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail+ABD şeklindei 3+1 görüşmelerinin ilk olarak enerji bakanları düzeyinde yapılması, devamında ise dışişleri bakanları düzeyine geçilmesi kararının alındığını aktardı.