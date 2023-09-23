Başaramadılar

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da kavga ettikleri otobüs şoförünün cep telefonunu ve içerisinde 30 bin TL para olan çantasını çalarak Ercan Havalimanı’ndan kaçmaya çalışan Hasan Tahsin Tunç ve Nebi Tunç amacına ulaşamadı. Polis tarafından kısa sürede yakalanan zanlılar, dün mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Oğuzhan Abat, zanlıların, 21 Eylül’de, saat 15.30 sıralarında, Gazimağusa’da bir otelde, Ercan Havalimanı’na fazla yolcu alma hususunda kavga ettikleri S.G. isimli minibüs şoförünün, cep telefonu ile içerisinde 30 bin TL para bulunan çantasını sirkat ettiklerini açıkladı. Zanlıların, aynı tarihte Ercan Havalimanı’nda tespit edildiğini aktaran polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve müştekinin zararını tazmin eden zanlıların, uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 30 bin TL nakdi kefalet ödemesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.