Temaslar tamamlandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ancak Kıbrıs’ta iki devlet temelinde bir anlaşma için müzakere masasına oturabileceklerini Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e ilettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmenin ardından Türkevi’nde gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

“Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa iki devlet temelinde olacak” diyen Tatar, bunun kabulü durumunda resmi müzakerelerde oturup Kıbrıs meselesinin çeşitli boyutlarını görüşebileceklerini Genel Sekreter Guterres’e ilettiklerini söylediklerini aktardı.

Garantör ülke Türkiye ile birlikte bu yeni siyasetin yürütülmekte olduğunu kaydeden Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da geçen yıl olduğu gibi bu yıl da BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, ancak bu şartlarda bir anlaşmanın Kıbrıs’ta mümkün olacağını vurguladığını hatırlattı.

Tatar, bununla birlikte, esas müzakere masasını bir kenara bırakıp, iki taraf arasında işbirliği ve güven tesisi için Türk tarafının daha önce yaptığı önerilerle de ilgili olarak, Rum tarafının kabul etmesi halinde üçlü görüşme yapılabileceğini kaydetti.

Rumlar hiçbir zaman bizden üstün olmamalıdır

Genel Sekreter Guterres’in Türk tarafının taleplerini anlayışla dinlediğini anlatan Tatar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Önemli olan bunları hukuk zemininde yapabilmektir. Biz bütün bunları meşru ve hukuk zeminine dayandırıyoruz. Rumlar hiçbir zaman bizden üstün olmamalıdır. Ama Kıbrıs Türkü oradadır. Kendi devletiyle, demokrasisiyle, kendi kurum ve kuruluşlarıyla. Şimdi önemli olan bunu taçlandırmaktır.

Bu da iki devletli çözüm modeliyle mümkündür.”

Rum lider Hristodulidis’in radikal grupların da desteğiyle seçim kazandığını, dolayısıyla da aklında olanın Kıbrıs Türklerini üniter yapı içine çekmek olduğunu kaydeden Tatar, Rum liderin son önerilerinin de samimiyetsizlik olduğunu belirtti. Tatar, “KKTC’nin varlığını inkar etmeye devam ederlerse Kıbrıs'ta kalıcı bir barış sağlanamayacaktır” şeklinde konuştu.

BM’nin tarafsız olmasını beklediklerini Genel Sekretere ilettiklerini kaydeden Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aynı (federal) zeminde müzakere başlatmanın hiçbir anlamı olmadığını söylediğimizde Genel Sekreter buna anlayış göstermektedir. Ben Genel Sekreter ile Güvenlik Konseyi arasında bir irtibatsızlık olabileceğini de görüyorum. Çünkü Genel Sekreter gerçeği görmüştür. Çünkü son 8 yılda bu konularda çok deneyim edinmiştir, gerçekleri görmektedir. İnşallah kısa zaman, sonra Güvenlik Konseyi de bu gerçekleri görecektir, görmeleri gerekmektedir.”

Tatar, New York’ta hem kendisinin hem de temsilcilerinin farklı ülkelerin temsilcileriyle de bir araya geldiğini ve Kıbrıs Türk tarafının yeni siyasetini anlattığını da bildirdi.

