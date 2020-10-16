Tehdit ve tecavüze 8 yıl hapislik

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, 2018 yılı Ekim ayı içerisinde, Glapsides Plajı’nın park yerinde 16 yaşındaki kıza tecavüz eden, ardından kimseye söylememesi için bıçakla korkutan Ahmet Burhan Ayan hakkındaki davada karar açıklandı.

Sanık dün Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulunarak 8 yıl hapse mahkûm edildi.

Karar duruşmasında sanığın 3 Aralık 2015 tarihinde engelli bir kıza tecavüz ettiği ve bu nedenle 2,5 yıl hapis cezasına mahkum edildiği belirtildi.

Davanın kararını okuyan Başkan Fatma Şenol, sanık Ahmet Burhan Ayan’ı aleyhine getirilen tüm davalardan suçlu bularak mahkum ettiklerini açıkladı.

Şenol, cinsel suçlarda caydırıcı ve ibret verici cezaların yanında, cinsel suçları önlemek için ilkokuldan başlayarak cinsel eğitimin, eğitime dahil edilmesinin yadsınamaz bir gerçek olduğunun altını çizdi.

Şenol, sanığın mahkûm olduğu birinci dava olan “ırza geçme” suçu için ceza yasasında ömür boyu hapislik, öteki suçlar içinse 3 ile 10 yıl arasında hapislik cezasının öngörüldüğünü kaydetti.

Kimseye anlatmasın diye tehdit etti

Öngörülen hapislik cezalarından suçların vahametinin açık olduğunu belirten Şenol, cinsel suçlarda meydana gelen yaygınlaşmanın adli ihbar olarak alındığını ifade etti.

Şenol, bu tür suçların artış göstermesinin toplumda kadınların ve genç kızların dilediğince sokağa çıkmasında tedirginliğe neden olduğunu belirtti.

Şenol, benzer sabıkası olan bu sanığın daha önce aldığı cezadan ıslah olmayıp yine benzer bir suçu işlemesinin ise aleyhinde ciddi ağırlaştırıcı sebep olduğunu kaydetti.

Şenol ayrıca, sanığın tecavüzün ardından genç kıza bıçak gösterip ölümle tehdit etmesinin de sanık aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiğini vurguladı.

Ne olmuştu

Olay, 12 Ekim 2018 tarihinde Galpsides'te meydana geldi. Sanık Ayan, evine götürmek için aracına aldığı 16 yaşındaki kıza cinsel tecavüzde bulunup daha sonra ise kimseye söylememesi için bıçak çekip şiddet tehdidinde bulunmuştu.

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2020, 10:33