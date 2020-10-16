Mermiler orduya ait

Suna ERDEN

Yiğitler köyündeki evinde ihbar üzerine yapılan aramada ruhsatsız silah ve mermi bulunarak tutuklanan eski astsubay Mehmet Göktepe dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Bulunan silah ve mermiler ile ilgili balistik inceleme tamamlandı. Silahın herhangi bir suçta kullanılmadığı tespit edilirken, mermilerin Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na (GKK) ait olduğu ortaya çıktı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Mehmet Göktepe’nin Yiğitler’deki evinde yapılan aramada yatak odasındaki elbise dolabında 7.65 milimetre tabanca, 148 addet 9 milimetre çapında, 13 adet de 7,65 çapında canlı mermi bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının aynı gün tutuklandığını ve gönüllü ifade verip 2005 ile 2006 tarihleri arasında Astsubay olduğu dönemde helikopterle Ankara’ya gittiğinde bir arkadaşının tabancayı hediye ettiğini beyan ettiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını ve mermilerin GKK’ya ait olduğunu belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer zanlının 45 günü aşmayan bir süre cezaevinde beklemesine emir verdi.