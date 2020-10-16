50 bin TL çaldı, 36 bini kayıp

Suna ERDEN

Lefkoşa’da arkadaşı Kübra Çelik’in sanal para Bitcoin satışından elde ettiği 50 bin TL’sini çaldığı iddia edilen Mehmet Göv, şikayet üzerine ülkeden çıkış yaparken yakalandı. Çelik’in havale etmesi için kendisine emanet ettiği parayı çaldığı belirtilen zanlı Girne Limanı’nda gözaltına alındı.

Polis, tanık ifadelerinden yola çıkarak yaptığı araştırma sonucu çalıntı paranın 13 bin 400 TL’sini Lefkoşa’da bir apartmanın arka kısmına gömülmüş bir şekilde buldu. Paranın geri kalan 36 bin 600 TL’si henüz bulunmazken, son anda yakalanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Mehmet Göv’ün,14 Ekim 2020 tarihinde Bitcoin satışından elde edilen ve Kübra Çelik’in havale etmesi için verdiği 50 bin TL’yi çaldığını söyledi. Polis, zanlının aynı gün Girne Limanı’ndan çıkış yaptığı esnada tespit edildiğini ifade etti. Polis, yapılan aramalar sonucu paranın bir kısmı olan 13 bin 400 TL’nin Küçük Kaymaklı bölgesi Okullar Yolu Sokak üzerinde bulunan isimsiz bir apartmanın arka kısmında gömülü vaziyette bulunduğunu açıkladı.

Polis, çalınan paranın 36 bin 600 TL’sinin helan bulunamadığını, soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Polis, bu aşamada zanlının bir gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.



Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2020, 10:36