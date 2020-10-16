Aranan 3 kişi var

Suna ERDEN

Ülkeye 9 Suriyeli mülteciyi kaçak olarak getirdiği tespit edilen Semih Cin’in ardından suç ortağı Mehmet Ali Kaptan da yakalandı. İki zanlı Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Duruşmada suçla bağlantılı 3 kişinin daha arandığı belirtildi.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlı Cin’in 12 Eylül 2020’de Sadrazamköy’de henüz tespit edilemeyen bir yerden 9 Suriyeli mülteciyi kanunsuz olarak Anamur’dan KKTC’ye getirdiğini söyledi. Polis, zanlının 7 Ekim 2020 tarihinde Tatlısu’da trafik suçundan dolayı tespit edildiğini ifade etti.

Cin’in ifade verip suçunu kabul ettiğini kaydeden polis, mesele ile ilgili tespit edilen başka zanlılar olduğunu da söyledi.

Polis, tespit edilen zanlılardan Mehmet Ali Kaptan’ın tutuklandığını ancak aranan 3 kişi daha olduğunu belirtti.

Soruşturma kapsamında cep telefonu incelemelerinin sürdüğünü kaydeden polis, ayrıca ifadeler alacaklarını söyledi.

Polis, zanlıların iki gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.