‘Denetimler artırılmalı’

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Zeytin Üreticileri ve Sanayiciler adına Zeytin Konseyi Üyesi Dr. Med. Vet. Nazım Akçaba ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre; görüşmede, zeytin ve zeytinyağı üretiminde kayıt dışılığın önlenmesi, sahte ürünlerle mücadele ve sektörde denetimlerin artırılması konuları ele alındı. Sektörün mevcut durumu ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova kabulde yaptığı konuşmada, üreticilerin emeğini korumak ve halk sağlığını güvence altına almanın öncelikleri olduğunu söyleyerek, Maliye Bakanlığı ve ilgili kurumların, kayıtlı üretimi teşvik eden düzenlemeleri desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Berova, “Zeytinyağı, ülkemizin dünyaya gururla sunabileceği en değerli ürünlerden biridir” dedi.

Akçaba: Kültürümüzün ve soframızın vazgeçilmezi

Zeytin Konseyi Üyesi Dr. Med. Vet. Nazım Akçaba da yaptığı açıklamada, zeytin üretiminin ülke ekonomisi ve halk sağlığı açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu söyleyerek, “Zeytin bizim kültürümüzün ve soframızın vazgeçilmezidir” dedi.

Akçaba, kayıt dışı ve sahte ürünlerin hem üreticiye hem tüketiciye zarar verdiğini ve bu sorunun kurumlar arası iş birliği ve sıkı denetimle aşılabileceğini belirtti.

