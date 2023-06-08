Gençlere yuva lazım

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Türkiye’nin de desteğiyle acil, kapsamlı bir konut edindirme projesinin şart olduğunu söyledi.

Özersay, içerisinde hem sosyal konut yapımının (kira öder gibi konut sahibi olmanın); hem belirli şartlara haiz konut alım kredi desteğinin; hem de kendi konutunu inşa edecek olan gençlere bu maksatla anlamlı kredi sağlanmasının ve kentlerde yaşayan gençleri de kapsayacak şekilde devletin gençlere konut yapımı için yer sağlayacağı partizanlık yapılamayacak bir modelin bütünlüklü bir paket şeklinde geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Özersay, hükümetin bir ay önce açıkladığı “ilk evim” konut alım kredi desteğinin o tarihte bile çok gerçekçi değilken, şimdi dövizin fırlamasıyla tamamen anlamını yitirdiğini savunarak, “Müjde” olarak duyurulduğu tarihte o parayla alınabilecek Sterlin miktarının şimdi 10 bin Sterlin daha da azaldığını söyledi.

“O krediyle bir apartman dairesi zaten satın alınamıyordu ama şimdi hiç alınamayacak” şeklinde konuşan Özersay, gerek hükümetin, gerekse Meclis’teki muhalefetin bu konularda “popülist” ve “içi boş” söylemler ortaya koyduklarını savundu.

