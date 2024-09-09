‘Derbeder oldum’

Lefkoşa'da bir apartmanın önünde uyur vaziyette tespit edilen Kongo uyruklu 25 yaşındaki Ornella Bitembu Mwetaminwa, kaldığı adres ve ülkede ne iş yaptığına dair sorulara çelişkili cevaplar verince tutuklandı.

Poliste sorgulanan zanlı parası, kalacak yeri, geçim kaynağı olmadığını itiraf ederek, ülkesine gönderilmeyi talep etti.

“Derbederlik” suçundan tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının ülkede ne yaptığına veya herhangi bir suça karışıp karışmadığına dair soruşturma yapılacağı belirtildi.

Polis, zanlının 7 Eylül 2024 tarihinde saat 21.00 sıralarında Lefkoşa'nın Hamitköy bölgesinde bulunan Başpınar Apartmanı'nın önünde kaldırım üzerinde yatmakta olduğu esnada tespit edildiğini söyledi. Polis, Ornella Bitembu Mwetaminwa'nın sorgusunda geçim kaynağı ve ikamet adresi hakkında net bir cevap veremeyerek şüpheli şekilde hareketler yapması üzerine suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının birden farklı adres verdiğini ancak yaşadığı yerin tespit edilemediğini belirtti. Polis, yapılan ileri soruşturma sonucu zanlının parası, kalacak yeri olmadığını itiraf ederek, ülkesine dönmek istediğini beyan ettiğini söyledi.

Polis memuru, soruşturma kapsamında zanlının herhangi bir suça karışıp karışmadığının tespiti için parmak izi örneği alındığını belirtti.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler olduğunu ayrıca zanlının parmak izi inceleme sonucunun beklendiğini ifade ederek, 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.