Türkiye sarsıldı

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'den19 gün sonra acı haber geldi. 21 Ağustos'tan bu yana aranan Narin Güran'ın cansız bedeni dün sabah saat 08. 45’te köye 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz deresinde çuval içerisinde, üstü taş ve dallarla örtülmüş bir şekilde bulundu.

Mahalleye giriş çıkışlar yasaklanırken Narin’in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir Cumhuriyet başsavcıvekili ile 3 Cumhuriyet savcısı daha görevlendirilirken soruşturma kapsamında Narin'in anne-babası ve kardeşinin de aralarında bulunduğu 23 şüpheliye gözaltı talimatı verildi.

Giriş- çıkışlar yasaklandı

Eğertutmaz Deresi ve çevresinde ekiplerce inceleme yapıldı.

Söz konusu bölgede yapılan aramada bulunan Narin Güran'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Bölgede insansız hava aracı ile de inceleme yapıldı.

İki gün önce de bir ihbar üzerine jandarma ekipleri bu derede arama çalışmaları yapmış herhangi bir iz bulamamışlardı.

Anne-babası ve kardeşi dahil 23 şüpheli gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayın açıklığa kavuşması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 3 Cumhuriyet savcısı daha görevlendirildiğini duyurdu.

Öte yandan soruşturma kapsamında 23 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, üç amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşinin de bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Bölge 8 defa arandı

Narin Güran’ı arama çalışmaları kapsamında Diyarbakır’daki özel ekiple, Ankara’dan gelen özel ekip, koordineli bir şekilde çalışma yürüttü.

Ekiplerin bugüne kadar yaptığı çalışmalarda mahallenin çevresi 8 kez arandı.

Ancak Narin’e dair bir ize rastlanmadı.

Narin’in çantası da torbadaydı

Bu arada otopsi hakkında açıklama yapan Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Nahit Eren, "19 günden kaynaklı deforme olmuş. Şu an ölüm sebebi bilinmiyor" dedi. Eren, “Narin gömülü bir şekilde üzerine taşlar konularak bulunmuştu. Narin’in çantası da torbadaydı, terlikleri de torbadaydı bunlar hepsi delil” dedi.

Boynunda boğulma izi

Gazeteci Emrullah Erdinç ise adli tıp ön raporunda Narin Güran'ın boynunda boğulma izi bulunduğunu, cesedin 15 gün suda kaldığını ve ayağında kırık tespit edildiğini açıkladı.

İlk gözaltına alınan ağabeyi olmuştu

Narin’in kaybolmasına ilişkin ilk gözaltına alınan isim ağabeyi olmuştu.

18 yaşındaki ağabey; kolunda görülen ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Narin’e ait fotoğraflardan elde edilen çene yapısı örnekleriyle karşılaştırma için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti.

Ancak ısırık izinin kime ait olduğu konusunda bir bulgu elde edilememiş, ağabey bunun üzerine serbest bırakılmıştı.

Amcası da tutuklanmıştı

Kayıp Narin’i arama çalışmalarının 11’inci gününde yeni gözaltı haberi gelmişti.

Narin’in amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi’nin muhtarı olan Salim Güran gözaltına alınmıştı.

Salim Güran, çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı. Mahkemeye tutuklamaya gerekçe olarak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten öldürme suçlamalarını gösterilmişti.



Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2024, 10:05