Derin soruşturma

Hüseyin ÇİÇEK

Karpaz bölgesinde, 2005 yılında işlenen Alper Çayır cinayetinde, 18 yılın ardından, cinayeti azmettirmekle suçlanan ve haftasonu tutuklanan Hatice Çayır, dün yeniden İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis, soruşturmanın geniş çaplı sürdüğünü ifade ederek, zanlı hakkında 7 gün ek süre talep etti.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis, 1 Mayıs 2005 tarihinde Kaleburnu köyü dışından, bir kilometre mesafede bir çoban evi içerisinde Alper Çayır’ın cansız bedeninin bulunduğunu ve yürütülen soruşturmada, 20 Nisan 2005 tarihinde cinayete kurban gittiğinin belirlendiğini anımsattı. Polis, maktulün eşi olan zanlı Hatice Çayır’ın o dönemde tutuklandığını, Merkezi Cezaevi’ne gönderildiğini, cinayeti işleyen Recep Akınçay’ın ise Türkiye’ye kaçtığını hatırlattı. Polis, Türkiye’de gerekli makamlarla irtibata geçilerek, Recep Akınçay’ın yargılanmasını sağladıklarını anlattı. Kont, cinayet failinin ülkede olmaması nedeniyle, zanlı Hatice Çayır hakkında Başsavcılık tarafından takipsizlik dosyalanarak 14 Şubat 2006 yılında tahliye edildiğini belirtti. Polis, İbrahim Akınçay’ın ise Antalya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından müebbet hapisle cezalandırıldığını söyledi.

Ülkeye girerken yakalandı

Recep Akınçay’ın 3 Ağustos 2022 tarihinde tahliye edildiğini ve 25 Mayıs 2023 tarihinde ükemye geldiğini anlatan polis, cinayetle ilgili sorgulama yaptıklarını söyledi. Akınçay’ın, cinayeti zanlı Hatice Çayır’ın azmettirmesiyle işlediğini ve kendisine bir miktar para verdiğini, ardından ülkeden kaçtığını itiraf ettiğini açıkladı.

İtirafın yapıldığı tarihte Hatice Çayır’ın Türkiye’de olduğunu belirten polis, 11 Ağustos tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yaptığı esnada gözaltına alındığını açıkladı. Polis, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi ve mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Alper Çayır cinayeti

Alper Çayır 2005 Nisan ayı içerisinde öldürülmüştü. 1 Mayıs 2005 tarihinde cesedi bulunduğunda maktulün 10-11 gün önce öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Otopsi raporuna göre maktul Alper

Çayır, kesici ve delici bir aletle iç ve dış yaralara bağlı kanama hayatını kaybetmişti.

