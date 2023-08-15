Elebaşı Yousif

Suna ERDEN

Lefkoşa’da araçlı geçişlerin yapıldığı Metehan Sınır Kapısı’nda düzenlenen Panzehir Operasyonu’nda bir buçuk kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda tutuklanan Osman Teki, uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’ta Yousif isimli siyahi şahıstan aldığını itiraf etti.

Zanlının uyuşturucu maddeyi Yousif’in yönlendirmesiyle KKTC’de satacağını itiraf ettiği açıklandı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis memuru, 13 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.00 sıralarında Metehan Sınır Kapısı’ndan Kuzey Kıbrıs’a geçiş yapmaya çalışan zanlının aracında şüphe üzerine arama yapıldığını söyledi.

Polis, Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan aramada sürücü paspasının altında bir kilo, araç içerisindeki çantada ise 18 paket halinde naylona sarılı 500 gram hintkeneviri ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada ise uyuşturucu geliri olduğu düşünülen 640 Euro bulunduğunu söyledi.

Zanlının suçüstü tutuklandığını kaydeden polis, ifadesinde uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’tan soyadını bilmediği Yousif isimli siyahi şahıstan aldığını, yine onun yönlendirmesiyle KKTC’de söyleyeceği lokasyonlara bırakacağını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, ele geçirilen uyuşturucu maddenin analize gönderileceğini, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.