Şenlik havasında kutlanıyor  

Lefke, kurtuluşunun 49. Yılı nedeniyle 14 Ağustos akşamı başlayan etkinlikler sürüyor. Kurtuluş Şenlikleri 20 Ağustos’a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek. Lefke Belediyesi tarafından düzenlenen Kurtuluş Şenlikleri önceki akşam saat 19.30’de Lefke’de Karadağ Stadı yanındaki Madenci heykelinden start alan kortej yürüyüşü ile başladı. Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke Belediyesi eski başkanı Vehit Nekipzade, CTP Belediye meclis üyeleri, şenliklere katılan dernek ve kuruluşların başkan ve üyeleri ile halk katıldı. Kortej yürüyüşünün ardından Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke Belediyesi eski başkanı Nekipzade ve CTP Belediye Meclis Üyelerinin kurdele kesimi ile açılış gerçekleşti. Kurulan stantlar gezildikten sonra Lefke Belediyesi Halk dansları ekibi ve ardından Yedidalga Halk Dansları Derneğinin muhteşem folklor gösterileri gerçekleşti. Gece, saat 21.30’da Arif Edizer ve grubunun sunduğu şarkılar ile sonlandı.



Şenliklerde spor keyfi

Öte yandan Lefke Şenlikleri çerçevesinde, 13 Ağustos Pazar günü CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında gerçekleşen Lefke Open Golf Turnuvası’nı John Atkins kazandı. İkinciliği Hasan Öztoprak alırken, üçüncülüğü Gülay Garabli elde etti.

Gross birincisi ise Aydın Türker oldu.

Turnuva sonrası bir konuşma yapan CMC Golf Kulübü Kaptan’ı Aydın Türker her zaman her anlamda verilen destekten dolayı Lefke Belediyesi’ne teşekkür etti ve derece alanları kutladı.

Derece alanların kupaları ve ödülleri Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya tarafından taktim edildi.

