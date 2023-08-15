‘Hata yaptım’

Lefkoşa’da çalıştığı lastikçi dükkanından para ve motosiklet çalan Ali Yağmur hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Zanlının iş yerinden çaldığı 18 bin 320 TL parayı harcadığını itiraf ettiği, motosikleti ise iade ettiği açıklandı. Mahkemede söz alan zanlı ise hata yaptığını, pişman olduğunu söyledi.

Soruşturmayı yapan polis, Göçmenköy’de faaliyet gösteren Adıgüzel Lastik Servisinde çalışan zanlının 24 Nisan 2023 tarihinde saat 05.30 sıralarında, dükkanın kapalı ancak kilitsiz vaziyette bulunan arka kapısından içeri girdikten sonra kasa içerisinde muhafaza edilen 18 bin 320 TL nakit parayı çaldığını söyledi. Polis, zanlının ayrıca dükkana ait Honda Dio marka motosikleti de alarak, oradan ayrıldığını açıkladı. Olayın ardından kayıplara karışan zanlının aranan şahıs ilan edildiğini kaydeden polis, 11 Ağustos tarihinde Girne’de tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis memuru, zanlının 12 Ağustos tarihinde mahkemeye çıkarılarak, hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde 9 ifade aldıklarını söyledi. Polis, ayrıca zanlının çaldığı parayı ihtiyaçları için harcadığını söylediğini, motosikleti ise teslim ettiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının 30 Mart 2023 tarihinden beri ülkede ikamet izinsiz olduğunu da belirterek, teminat talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise hata yaptığını, pişman olduğunu söyledi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2023, 09:34