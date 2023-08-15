Çalışma izni iptal edildi

Lefkoşa’nın Marmara bölgesinde bakıcılığını yaptığı 86 yaşındaki kadını darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan 53 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Gülbahar Ergeshev dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının bakmakla yükümlü olduğunu kadını defalarca darp ettiği, geceleri evde yalnız başına bıraktığı iddia edildi.

Kadının doktor kontrolünden geçirildiği; vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi olduğuna dair rapor alındığı açıklandı.

Polis, zanlının 2023 yılı Ağustos ayı içerisinde Lefkoşa’nın Marmara bölgesinde bakıcılığını yaptığı 86 yaşındaki kadını ciddi şekilde darp ettiğine dair iddialar üzerine tutuklandığını söyledi.

Polis, ailenin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlının gözaltına alınırken, darp edilen 86 yaşındaki kadının doktor kontrolünden geçirildiğini ifade etti.

Polis, kadının vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi tespit edildiğini ve bu yönde rapor alındığını söyledi. Polis, zanlının bakmakla yükümlü olduğu kadını darp etmesinin yanı sıra geceleri sürekli evden ayrıldığını ve gece boyu yalnız bıraktığını da söyledi. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde 8 ifade temin ettiklerini belirtti. Polis memuru, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, 2011 yılından beri KKTC’de yaşadığını, ailesinin de ülkede olduğunu söyledi. Polis memuru, zanlının çalışma izninin iptal edildiğini ancak 40 gün yasal süresi bulunduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 25 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.