Ömer KADİROĞLU

Dikmen'e bağlı Dağyolu (Fota)köyünde sokak lambaları bir yıldır yanmıyor. Bölgede gece saatlerinde araç kullanmak zorlaşırken, trafik kazalarına da davetiye çıkarıyor. Birçok lamba kırılırken bazı lambaların ilgisizlikten kopan kabloları elektrik direklerinden sarkıyor.

Yanmayan sokak lambaları vatandaşı isyan noktasına getirdi. Karanlığa mahkûm edildiklerini ancak her ay aydınlatma parası ödediklerini ifade eden bölge halkı, “Hizmet yok, ödeme var” dedi.

Vatandaşlar, “Sokak lambalarının yanmadığını Elektrik Kurumuna bildirdik ancak kimse ilgilenmedi. Boş yere bir yıldır aydınlatma parası ödüyoruz. Kurum haksız bir şekilde kazanç elde ediyor” şeklinde konuştu.

Elektriğe bugün itibariyle bir zam daha yapılacağını dile getiren köy halkı, bize hizmet vermiyorlar ancak paramızı alıyorlar. Böyle adalet olmaz. Yetkililer bu soruna çare bulmalı” dedi.



