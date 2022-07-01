Sabırlar tükendi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bünyesindeki Teknecik Elektrik Santralinden siyah dumanlar yükselmeye devam ediyor. Santralden yayılan siyah dumanlar Esentepe ve Çatalköy halkını rahatsız ediyor. Bölge halkı, çevre örgütleri yaşanan sorunu sık sık gündeme getirse de soruna bir çözüm bulunamıyor.

Santralden çıkan dumanlar halkı zehirlemeye devam ederken, Çalışma eski Bakanlarından Hasan Özbaflı dava açmaya hazırlanıyor.

Teknecik santralinin halkı zehirlediği gerekçesiyle hükümet ve Elektrik Kurumu dava açacağını duyuran Özbaflı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Teknecik santralindeki bacanın fotoğrafını yayınlayarak konuyu yargıya taşıyacağını ifade eden Özbaflı şunları belirtti:

“Son 47 yıldan beri Kıb-Tek’in bacasından çıkan zehirli dumanlarla ilgili sürekli ikazlarımıza rağmen maalesef hiçbir önlem alınmadığını esefle görmekteyiz. Büyük bir aymazlık ve halkımıza karşı düşmanlık hisleri içinde Teknecik Santralı baca filtresi takılmadan faaliyetine devam etmektedir. Bunun sonucu olarak binlerce insanımız kanser ve benzeri tehlikeli kronik hastalıklara yakalanmaktadır. Hiçbir ekonomik mazeret insan sağlığından daha önemli olamaz. İlgililerin vurdumduymazlığı karşısında binlerce yurttaşımızı korumak amacı ile bu çirkin olayı yargıya taşımaya karar vermiş bulunuyoruz. Daha güçlü bir hareket yaratmak amacı ile bu eyleme sivil toplum örgütlerinin de desteğini almaya kadar verdik. Kıb-Tek ve ilgili Bakanların bu çevre felaketine sebep olmalarından dolayı şahsen sorumlu tutulmalarını ve aleyhlerine dava ikame edilmesini organize ediyoruz. Bu harekete katılmak isteyen örgütlerin aşağıdaki telefona mesaj atmasını rica ederiz.”