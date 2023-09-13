Kafaları dinamo

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir inşaat şirketinde çalışan Wasem Hamed Amna ile Abdalrahman Alghazali, farklı tarihlerde sattığı 5 daireyi, emlak şirketi sattı gibi göstererek, şirketten toplamda 111 bin 490 dolar para sirkat etti. Polis tarafından gözaltına alınan zanlılar dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Arif Toroslu, zanlıların, çalıştıkları inşaat şirketinde, 21 Kasım 2022, 6 Nisan 2023, 1 Haziran 2023, 2 Ağustos 2023 ve 17 Ağustos 2023 tarihlerinde sattıkları 5 adet daireyi, şirkete, emlak şirketi satmış gibi göstererek, komisyon adı altında 111 bin 490 dolar parayı sirkat ettiklerini açıkladı.

Zanlıların dün itibarı ile tespit edildiğini aktaran polis, zanlılara ait telefonların incelemeye gönderildiğini söyledi. Polis, soruşturmanın yeni olduğunu bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

