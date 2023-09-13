Bağlantıları araştırılıyor

Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan 29 yaşındaki Oğuzhan Çabukel dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının evinde yapılan aramada ayakkabı içerisinde satışa hazır kokain ve hintkeneviri paketleri bulunduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 8 Eylül 2023 tarihinde saat 23.45 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince, Girne’de Şht. Mustafa Sokak üzerinde buluna bir apartmanın giriş kısmında tespit edilen zanlı Oğuzhan Çabukel’in tasarrufunda 2 ayrı paket içerisinde bir buçuk gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını, akabinde ikametgahında gerçekleştirilen aramada ayakkabı içerisine gizlenmiş ayrı paketler halinde satışa hazır 8 buçuk gram kokain, 5 gram hintkeneviri ele geçirildiğini belirtti. Polis memuru, evin salon kısmında ise bir adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, bir adet içerisinde hintkeneviri kalıntısı olduğuna inanılan metal öğütücü, üzerinde kokain kalıntısı olan 5 TL kıvrık para bulunduğunu açıkladı. Polis, ayrıca uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 4 bin 970 Amerikan Doları ve bin 250 Sterlin para bulunarak emare olarak alındığını aktardı.

Polis memuru, zanlının cep telefonunun inceleneceğini, bağlantılarının araştırılacağını söyledi.

Polis, emare olarak alınan maddelerin tahlile gönderildiğini ancak sonuçların henüz çıkmadığını belirterek, 7 gün ek süre istedi.

Mahkeme, zanlının soruşturma amaçlı 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.