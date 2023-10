Destek sürecek

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Çavuşoğlu ve Tekin önce heyetler arası görüşme gerçekleştirdi, ardından basına açıklamada bulundu.

İki bakan ayrıca işbirliği protokolü de imzaladı.

Görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve bakanlık bürokratları da yer aldı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türk halkının Türk ve Müslüman bir halk olduğunu, geleneğini her daim ayakta tuttuğunu, Anadolu’dan kopmadığını, kendini her zaman büyük Türk devletinin bir parçası olarak gördüğünü" söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile her zaman yakın diyalog içinde olduklarına işaret eden Çavuşoğlu, Türkiye’nin teknoloji, hizmet içi eğitim ve altyapı gibi pek çok alanda KKTC’ye destek olduğunu anımsattı.

Tekin: Ataların mirasına sahip çıkılacak

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu coğrafyayı emanet eden ataların mirasına sahip çıkmak ve sonraki kuşakları da aynı fedakarlıkla sahip çıkmalarını temin etmenin öğretmenlerin ve idarecilerin işi olduğunu söyledi.

Tekin, hem dünya koşullarıyla rekabet edebilecek hem de bu mirasa sahip çıkacak nesiller yetiştirmenin önemine vurgu yaptığı konuşmasında, motivasyonlarının, Kıbrıs halkı ile Anadolu halkı arasındaki derin bağın gelecek kuşaklarda da devam etmesi olduğunu belirtti.