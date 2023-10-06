18 tanesi sahte çıktı

Suna ERDEN

Türkeli köyünün Akdağ mevkiindeki su deposu yakınlarında, Gönyeli-Alayköy Belediyesi çalışanları tarafından, kupürleri kesilmiş vaziyette çöp poşetleri içerisinde bulunan ilaçlarla ilgili eczacı H.R.’nin ardından doktor H.U. da tutuklanarak, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Duruşmada zanlının 2023 yılı Ocak-Şubat ayları arasında toplam 9 bin 687 reçete yazdığı belirtildi. Zanlının mesele kapsamında tutuklu bulunan H.R.’nin eczanesine yazdığı reçetelerden 20 tanesinin incelendiği, 18 adedinin sahte çıktığı açıklandı.

Soruşturmayı yürüten Müfettiş Muavini Cemali Çifti, mahkemede olguları aktardı. Polis, 3 Ekim 2023 tarihinde Türkeli köyünün Akdağ mevkiindeki su deposu yakınlarında, Gönyeli-Alayköy Belediyesi çalışanları tarafından, kupürleri kesilmiş 15 çöp torbası ilaç ele geçirildiğini söyledi.

Polis, yapılan araştırma sonucu ilaçlarla ilgili zanlının tespit edilerek, tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının hastaların bilgisi olmadan reçete hazırladığını belirtti.

Polis, zanlının iş yerinde yapılan aramada H.R.’nin eczanesine ait poşetler ve reçeteler bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlıdan el yazı örneği alındığını ifade etti. Polis, zanlının 2023 yılı Ocak-Şubat ayları arasında toplam 9 bin 687 reçete yazdığını, bu reçetelerin bin 901 adedinin H.R.’nin eczanesi için yazıldığını belirtti.

18 ifade alındı

Polis, H.R.’nin eczanesinin Sosyal Sigortalar Dairesi’ne gönderdiği reçetelerin emare alındığını, 20 reçetede yapılan incelemede 18 tanesinin sahte olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis, adlarına reçete yazılan 18 kişiden ifade aldıklarını, bazılarının hiç ilaç almadığını, bazılarının da reçete yazılan ilaçların bir kısmını aldığını söylediğini aktardı. Polis, H.U.’nun ifadesinde ise hastaları görerek, reçete yazdığını beyan ettiğini dile getirdi. Soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek reçeteler, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Savcı Hasan Boşnak da, zanlıya yönelik tahkikatın dün itibarıyla başladığını kaydetti. Boşnak, zanlı hakkında bir gün süreyle tutukluluk talep etti.

Mahkeme, zanlının, “resmi evrak sahteleme, resmi evrağı tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini” suçlarını işlemiş olabileceğine işaret ederek, bir gün süreyle tutukluluk emri verdi.