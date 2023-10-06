Nereden buldun yasası çıkmalı

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, ülkede yolsuzluk ve kirlenmenin bu kadar arttığı bir ortamda başta Başbakan ve bakanlar olmak üzere kilit görevlerde bulananların bir an önce kamuoyuna açık ve şeffaf olacak şekilde mal beyanında bulunmaları gerektiğini söyledi.

Açıklama yapan Özersay, bazı siyasi partilerin geçen yılki genel seçimden önce seçim harcamalarını kamuoyuna açıklama sözü vermelerine rağmen halen seçimde harcadıkları paraların miktarını, bu paraları nereden bulduklarını ve nerelere ne maksatla harcadıklarını açıklamadıklarını ileri sürdü. Özersay, bu görevlere başlamadan önce sadece Meclis’e kapalı mal beyanında bulunarak değil kamuoyuna açık şekilde herkesle paylaşılması gerektiğini kaydetti.

Pek çok kurumda işlerin rüşvetle yürüdüğünü iddia eden Özersay, bazı siyasilerin devlet arazileri, vatandaşlık ve çeşitli konulardaki izin, ruhsat ve lisansları maddi menfaat karşılığı yaptıkları yönünde ciddi iddiaların olduğunu ileri sürdü ve siyasilerin böyle görevlere gelmeden önce mal varlıkları ile şu anki mal varlıklarını buna eş ve çocukları gibi birinci derece yakınlarının da varlıklarıyla borçlarının da dahil etmeleri gerektiğini kaydetti.

"Nereden buldun yasasının" öneminin çok daha iyi anlaşılması gerektiğini dile getiren Özersay, “Biz Halkın Partisi olarak nereden buldun yasasını hazırladık, Bakanlar Kurulu’ndan geçirilmesi için baskı yaptık, ağırlığımızı koyduk ve Bakanlar Kurulu’ndan da geçirdik. Meclis'e gelen yasa tasarısı maalesef koalisyon ortaklarımız ile o dönemki muhalefet partilerinin birlikte hareket etmeleri nedeniyle bilinçli olarak geciktirildi ve sonuçta da geçirilmedi, engellendi. Şimdi ülkede tüm bu yaşananlara bakıp herkesin o engellemenin sebebini daha iyi anlaması gerekir diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.