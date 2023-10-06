Son söz halkın

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan sonra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, KKTC yerine Kıbrıs Türk Devleti ismini ön plana çıkarması, bu konuyu gündemin ilk sıralarına taşıdı. 15 Kasım 1983’te KKTC’nin ilanına oy veren milletvekillerinden Hasan Özbaflı, isim değişikliğinin özellikle dış ilişkilerde olumlu etki yapacağını söyledi. Diyalog’a konuşan Özbaflı, Anayasa’nın değiştirilmesi aşamasında parlamenter sistemden Başkanlık Sistemine geçilmesini de önerdi.

Eski milletvekillerinden Hüseyin Angolemli de KKTC’nin ilanına oy veren 40 milletvekilinden biriydi. İsim değişikliğinin referanduma sunulması gerektiğini belirten Angolemli, son sözü halkın söyleyeceğini belirtti. Angolemli, KKTC’nin tanınması yönünde bugüne kadar ciddi hiçbir girişimin yapılmadığını da söyledi.

Özbaflı: Tanınmak için isimden başlamak gerek

“Tanınmak için isimden başlamak çok yararlı olacaktır” ifadesini kullanan Özbaflı şunları söyledi:

KKTC’nin ilanı sürecinde 5 milletvekili ve merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş toplam 6 kişilik bir ekiptik. Tüm siyasi partiler, meclis hatta Türkiye bağımsızlık ilanına karşıydı. Bağımsızlık ilanı Denktaş’ın önderliğinde başarıldı. Siyasi arena karşıydı ama halkın yüzde 90 desteği ile başarıldı.

Ancak neden bağımsızlığı ilan edilen devlete Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adı kondu kimse bunu bana anlatamadı.

Biz bağımsızlığı ilan ederken federasyona karşıydık, Kıbrıs Türk Devleti kurulmasını istiyorduk.

Eğer KKTC yerine Kıbrıs Türk Devleti adı olsaydı çok büyük bir avantajımız olacaktı.

Rahmetli Mümtaz Sosyal, “Siz ilanı meclisten yapmayın. Referandumla yapın bağımsızlık ilanını” demişti ancak bunu yapmak mümkün olmadı. Eğer self determinasyon yolunu izleseydik, Kıbrıs Türk Devleti olarak ilan etseydik, Birleşmiş Milletler anayasasına göre bizi tanımak zorundaydılar.

Şimdi isim değişikliği için atılacak ilk adım anayasanın değiştirilmesi olmalıdır.”

Özfbaflı, siyasilerin KKTC’nin tanınmamasından şikayet ettiğini ancak hükümetlerin ve siyasilerin ülkenin tanınması için hiçbir şey yapmadığını belirtti.

Angolemli: KKTC’nin tanınması için adım atılmadı

Eski milletvekillerinden Hüseyin Angolemli de şunları söyledi:

“KKTC ilan edilirken, Denktaş oy vermeyenlerin mecliste yeri olmadığını söylemişti. Hatta Türkiye’nin desteklediğini ifade etmişti. Ancak daha sonra böyle olmadığı anlaşıldı.

KKTC’yi kurduk ve bugüne kadar geldik ancak tanınma olmadı. Rumlar, 2003 yılında Rumlar AB’ye girdi. Ben, 2003-2004 yıllarında o dönem Başbakan olan Hakkı Atun’a sordum. “KKTC’yi kurduk, bizi tanıması için dünyanın hangi ülkelerine başvurduk” dedi ki “hiç birine” şeklinde cevap verdi.

Kısacası KKTC’nin tanınmasını istediklerini söyleyenler hiçbir adım atmadı.”

İsim değişikliğinin referanduma sunulması gerektiğini belirten Angolemli, son sözü halkın söyleyeceğini belirtti.