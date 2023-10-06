16 bin reçete mercek altında

Hüseyin ÇİÇEK

Ülke genelinde yürütülen sahte reçete soruşturması kapsamında, Gazimağusa’da dün bir doktor ile eczacı daha mahkeme emri ile tutuklandı. Eczane sahibi H.S. ile Doktor T.O. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, doktorun ülke genelindeki eczanelere yazdığı toplam 16 bin 361 adet reçete olduğu, bunların 2 bin 731 tanesinin H.S.’nin eczanesine yazıldığı ve incelenen 642 tane reçetenin 61 tanesinin usulsüz olduğunun tespit edildiği mahkemeye aktarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis çavuşu Mehmet Emin Doğan, zanlıların, ocak ile ağustos ayları içerisinde, H.S.’nin eczanesinde, muayene edilmeyen ve ilaç teslim edilmeyen birçok hastaya, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin resmi evrakı olan reçeteleri düzenleyerek, Sosyal Sigorta Dairesi’ne gönderip, sahteledikleri belgeleri tedavüle sürerek, karşılığındaki ücreti almak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettiklerini söyledi.

Çavuş Mehmet Emin Doğan, zanlı Dr. T.O.’nun ocak ile ağustos ayları içerisinde, KKTC geneline, yazdığı 16 bin 361 reçetenin 2 bin 735’ini zanlı H.S.’nin eczanesine yazdığını ve incelediği 642 reçetenin 61’inin usulsüz olduğunu tespit ettiğini açıkladı.

Küpürsüz ilaçlar bulundu

Doğan, söz konusu eczanede karton şeklindeki çöp kutusu içerisinde, 20’ye yakın kesilmiş ilaç küpürü, 200’e yakın eski ve fotoğraflı sosyal sigorta reçetesi defteri ve 1 adet Sosyal Sigortalar Dairesine düzenlenmiş, arkasında 4 adet küpürü kesilmiş ilaç, doktor imzası bulunan ama müşteri imzası bulunmayan bir reçeteyi bulup zapt ettiğini kaydetti.

Doktor zanlının ofisinde henüz bir arama gerçekleştiremediğini anlatan Doğan, birçok kişiden ifade temin edeceğini anlattı ve mahkemeden, zanlılar aleyhine henüz yeni başlattığı tahkikatını tamamlayabilmek için tutukluluk emri talep etti.

Zanlıların avukatları polisin tutukluluk talebine itiraz etmedi.

Talebi değerlendiren mahkeme, ilk nazarda suçla bağlantısı bulunduğuna inandığı zanlıların poliste bir gün tutuklu kalmalarına emir verdi.