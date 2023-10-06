Girne’ye bağlı Çatalköy’deki villasına giderken otomatik silahlarla düzenlenen saldırı sonucu şoförü Murat Demirtaş’la birlikte hayatını kaybeden Halil Falyalı (53) cinayeti davası başladı.

Türkiye bağlantılı cinayetin KKTC ayağında tutuklu olan sanıklar Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç dün yine geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesinde görüşülen duruşmada olay yerine giden ilk tanık Faik Enderoğlu dinlendi.

Evinin öldürülen Halil Falyalı ile aynı sokakta olduğunu belirten Enderoğlu, şunları anlattı:

"8 Şubat 2022 tarihinde bir olaya tanık oldum. Akşamüzeri 18.30-18.40 civarlarında babama odun götürdüm. Babamın evinden çıktım eve gideceğim sırada silah sesleri duydum. Biraz devam edince yol içerisinde Halil Falyalı’nın arabasını yolun ortasında gördüm. Aracın kapıları açıktı, sol lastiği patlaktı, yürürken ayaklarıma boş kovanlar çarptı. Yerler boş kovan doluydu. Telefonumun ışığını açtım ve araca baktım Halil abinin sağ kolu arabanın camından dışarıya sarkılıydı, başı İse sola doğru yatıktı şoförü de aynı şekildeydi. Işığı yüzüne tutunca her tarafın kan içinde olduğunu gördüm. Ambulansı ve polisi aradım.”

Savcılığın sorularını yanıtlayan Enderoğlu ardından savunma avukatları Didem Koç ve Süleyman Özsoylular’ın sorularına yanıt verdi.

Enderoğlu, soru üzerine olay yerinin karanlık olduğunu, maktul Halil Falyalı'ının korumalarından başka birini görmediğini iddia etti.

Enderoğlu, Avukat Özsoylular’ın sorusu üzerine olay yerinde bir başka araç olduğuna inanılan bir ışık gördüğünü belirtti.

Mahkeme 16 Ekim 2023 saat 11.00’a ertelendi. Duruşmalarda tanıklar dinlenmeye devam edecek.

Davanın geçmişi

Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat 2022 tarihinde arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı kurtarılamamış, şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti. Cinayetle ilgili 14 Şubat 2022 tarihinde yapılan aramalarda olay yerinin yaklaşık bir kilometre batısındaki dere yatağına atılmış iki kalaşnikof, bu silahlara ait 4 şarjör ve 39 mermi ile 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 13 mermi bulunmuştu. Balistik incelemelerde bu silahların olayda kullanıldığı saptanmıştı. Soruşturmanın KKTC ayağında Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç yakalanırken, Türkiye’de ise 9, 12 ve 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan Mustafa ve Mehmet Faysal Söylemez'in de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç yargılanmak üzere 4 Mart 2022 tarihinde cezaevine gönderilmişti. Söylemez Çetesi’nin lideri Mustafa Söylemez, kardeşi Faysal Söylemez ile 3 sanık cezaevine gönderilirken, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



