10 gün süreyle karakolda kaldı

Suna ERDEN

Sahte reçete soruşturması kapsamında Lefke’de boş bir binada ele geçirilen barkodsuz 26 torba ilaçla ilgili tutuklanan eczacı İ.T. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı, 10 gün süren tutukluluğun ardından dün teminat talebiyle Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis çavuşu Mehmet Manaş, 13 Eylül 2023 tarihinde başlatılan sahte reçete soruşturması kapsamında 25 Eylül tarihinde Lefke’de boş bir binada 26 çöp torbası küpürsüz ilaç bulunarak, emare alındığını belirtti.

Polis, yapılan soruşturmada olayın gündeme gelmesinin ardından ilaçların İ.T.’nin yönlendirmesi boş binaya bırakıldığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, yapılan tespitin ardından zanlının tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının iki kez mahkemeye çıkarıldığını, hakkında toplam 10 gün tutukluluk emri alındığını kaydetti.

Sahte reçete soruşturmasının devam ettiğini kaydeden polis, zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Aktarılan talebi değerlendiren mahkeme, zanlının 80 bin TL nakit teminat yatırması, ikişer kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapması ve yurt dışına çıkış yasağı şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.