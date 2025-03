Destek talep edildi

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı ziyaret eden down sendromlu gençler, iş hayatında yer almak istediklerini vurguladı. Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, engelli bireylerin istihdamı için teşvikler sunduklarını belirtirken, Sanayi Odası da destek sözü verdi.

Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Gazimağusa İrfan Nadir ve Güneşköy 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ne devam eden down sendromlu gençler, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Ziyarette gençlere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit de eşlik etti.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Genel Sekreteri Erçin Tekakpınar ile görüşen gençler, engelli gençlerin iş hayatında yer alabilmesi için Sanayi Odası’ndan destek istedi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Genel Sekreteri Erçin Tekakpınar görüşmede yaptığı konuşmada, oda olarak farklılıkları zenginlik olarak gördüklerini, özel gereksinimli bireylerin istihdamının önünü açmak için ellerinden gelen gayreti göstermeye hazır olduklarını söyledi.

Engelsiz Yaşam Evi’nin uzun yıllardan sonra hizmete açılmasının memnuniyet verici olduğunu kaydeden Tekakpınar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sosyal hizmetler alanındaki çalışmalarını takdirle izlediklerini belirtti.

Gardiyanoğlu: Tek gayemiz engelli bireyleri iş yaşamına katmak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da konuşmasında, yılın bir günü değil her gün özel gereksimli gençler için çalıştıklarını ve engelli bireylerin özel sektördeki istihdamı için teşvikler verdiklerini ifade etti. Ziyaretlerinin amacının da bu teşvikler kapsamında, Sanayi Odası üyelerini işyerlerinde engelli istihdamına teşvik etmek olduğunu kaydeden Gardiyanoğlu, Sanayi Odası’nın diyalog ve işbirliği içinde çalıştıkları paydaşların başında geldiğini söyledi.

Sosyal hizmetler alanında hem mevzuat açısından hem de hizmet verilen tesisler açısından revizeler yaptıklarına işaret eden Gardiyanoğlu, engelli gençlerin destek aldığı rehabilitasyon merkezlerinin modern bir hizmet kalitesine ulaştığını söyledi. Özel Bakım Evleri ve Rehabilitasyon Merkezleri Yasası’nı da güncellediklerini ve ilgili paydaşların görüşüne açtıklarını ifade eden Gardiyanoğlu, 20 gün içinde yasanın Meclis Komitesi’ne sevk edileceğini belirtti.

Tek gayelerinin engelli gençleri hayata hazırlamak olduğunu söyleyen Gardiyanoğlu: " 2025 yılı içerisinde Demirhan’ daki Engelsiz Yaşam Evi’nin ikinci etabının bakım evi olarak 7/24 esasıyla hizmet vermesi için mefruşat alımını tamamladık. Ay sonunda personel alımı ihalesi tamamlanıyor. Temizlik,bakım ve güvenlik personeli sayısını arttırıyoruz. Teşkilat yasamız da geçer geçmez Demirhan’ daki 2. Etap binamızı açacağız. Engelli gençlerimizin özel sektörde istihdamının önünün açılması için Odanızın katkı vereceğine inancım tamdır." dedi.

Gençler taleplerini içeren mektubu Tekakpınar’a iletti

Görüşmenin sonunda gençler, iş hayatında yer almak istediklerini belirten taleplerini içeren mektubu Tekakpınar’a iletti ve hazırladıkları hediyeyi takdim etti.