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4 kişi sorgulanıyor

Karşıyaka’da ‘Abluka’, Lefkoşa’da ‘Kıskaç’ operasyonu gerçekleştirildi; silah, uyuşturucu, mermi ele geçirildi

4 kişi sorgulanıyor
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Girne’ye bağlı Karşıyaka’da Abluka, Lefkoşa’da ise Kıskaç operasyonu düzenlendi. İki ayrı operasyonda silah, mermi ve uyuşturucu ele geçirilirken, 4 kişi tutuklandı. 
Karşıyaka’da Cürümleri Önleme Şubesi ve Narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen Abluka Operasyonu’nda 25 yaşındaki S.A.(E) ile 19 yaşındaki E.K. (K) tutuklandı. Polisten verilen bilgiye göre; operasyon 22 Mart 2025 tarihinde saat 11.00 sıralarında gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında S.A.'nın kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; bir adet 9 mm çapında tabanca, şarjör, 5 adet 9 mm çapında canlı mermi,  yaklaşık bir buçuk ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.
S.A. ile mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan E.K.(K-19) suçüstü hali gereği tutuklandı.

Satışa hazır 300 gram
Lefkoşa’da ise ayı gün saat 12.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesinde O.Y.E.(E-20) ve K.B.İ.’nin (E-20) kalmakta oldukları ikametgahlarında arama yapıldı.
Yapılan aramada satışa hazır paketler halinde toplam 300 gram ağırlığında Hintkeneviri (Skunk) ile 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunarak emare olarak alındı. Zanlılar tutuklanarak, soruşturma başlatıldı. 

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