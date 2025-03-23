300 bin TL ödedi

Alayköy’de bilgisayar uzmanı olarak çalıştığı iş yerinden 3 buçuk milyon TL değerinde cep telefonu çaldığı iddia edilen Tevfik Fikret Soyergı̇n hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün beşinci kez Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Zanlı 23 gün süren tutukluluğun ardından 300 bin TL nakit teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis; zanlının 2020-2023 yılları arasında Alayköy'de bulunan ve kendisinin bilgisayar uzmanı olarak çalıştığı Bluecell Trading LTD.'ye ait depolar içerisindeki 3 milyon 500 bin TL değerindeki elektronik cihazları alıp, zimmetine geçirmek suretiyle “müstahdem tarafından sirkat” suçunu işlediğini söyledi. Polis; yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlı hakkında 2023 yılı Nisan ayında tutuklama emri çıkarıldığını ancak yurt dışında olmasından dolayı işlem yapılamadığını söyledi.

Polis memuru; zanlının 25 Şubat 2025 tarihinde adaya dönüş yaptığını ve tutuklandığını; 4 kez mahkemeye çıkarılarak, 23 gün ek süre alındığını söyledi. Polis; bu süre içerisinde yapılan soruşturmada meseleyle bağlantılı bir şahıs tespit ettiklerini ancak 25 Ocak 2024’te ülkeden çıkış yaptığının belirlendiğini açıkladı.Polis, ayrıca bu süre içerisinde çalınan 4 telefonun daha bulunduğunu, toplam adetin 55’e çıktığını söyledi. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, ifade verip polise yardımcı olduğunu, hem TC hem KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 300 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin birer milyon TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

