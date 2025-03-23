Nöbet değişimi

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, 6. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Genel Kurulda, Birlik Genel Sekreteri Adil Onalt, başkanlık için tek aday olarak yer aldı.

Yapılan seçimin ardından birliğin yeni başkanı Adil Onalt oldu.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, 6. Olağan Genel Kurulu dün gerçekleştirildi. Birlik binasında yapılan genel kurula Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.

Seçim öncesi açıklama yapan Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, 20 yıllık görev süresi boyunca sektörü en güçlü ve büyük sektör haline getirdiklerini belirterek, görevi Adil Onalt’a devredeceğini açıkladı.

Onalt ise sektördeki mücadelelerinin süreceğini ve yeni bir vizyonla yola devam edeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da genel kurula katılarak konuşma yaptı. Tatar, hayvancılığın ekonomiye katkısının önemine değinerek, sektördeki girdi maliyetlerinin düşürülmesi için teşvik ve desteklerin sağlanması gerektiğini vurguladı. Kıbrıs Türkü’nün karşılaştığı haksız ambargolara rağmen, engellerin aşılmasında önemli adımlar atıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün ihracatını kolaylaştıracak Yeşil Hat Tüzüğü’ndeki engellerden bahsederek, ticaretin daha kolay yapılabilmesi için Haspolat Kapısı’nın açılmasını önerdi. Ayrıca, dünyadaki krizler ve doğal afetlerin yerli üretimin önemini bir kez daha gösterdiğini söyledi ve Türk Devletler Teşkilatı ile ticaretin artırılması gerektiğine dikkat çekti.

Tatar, sektörle ilgili yeniliklerin takip edilmesi ve uygulanmasının önemini vurgulayarak, emeği geçenleri tebrik etti ve genel kurulun hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından tek aday olarak seçime giren Adil Onalt, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin yeni başkanı oldu.