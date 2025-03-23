Uyanık Mehmet

Suna ERDEN

Afganistanlı bir ailenin TIR dorsesinde Girne Turizm Limanından ülkeye yasa dışı yollarla getirilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aranan Mehmet Sağıroğlu, polise giderek teslim oldu. İfadesi alındıktan sonra tutuklanan zanlı, mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün ek süre alındı. Zanlının teslim olurken, üzerindeki cep telefonunu polise verdiği ancak yapılan incelemede tüm verileri sildiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan ve teminata bağlanan Muharrem Korkmaz, Kadir Mıdık, Hasan Uyar, Kenan Sarıog, Hasan Başara,şoför İbrahim Can Atik ve Muhammet Özmen’in ardından Mehmet Sağıroğlu’nun da tutuklanmasıyla meseleyle ilgili zanlı sayısı 8’e çıkmış oldu.

Polis olguları hatırlattı

Soruşturmayı yürüten polis,, 25 Şubat 2025 tarihinde Girne Turizm Limanından KKTC'ye kullanımındaki TIR ile giriş̧ yapan yurt İbrahim Can Atik ile Kenan Sarıog Muharrem Korkmaz, Kadir Mıdık, Hasan Uyar, Hasan Başara ve diğer zanlıların organize hareket ederek, 4 çocuklu Afganistanlı ailenin kaçak olarak ülkeye gelmesini sağladıklarını anımsattı.

Polis, daha önce tutuklanan zanlılardan İbrahim Canatik, Kenan Sarıog, Hasan Uyar, Muhammet Özmen’in cezaevinde olduğunu, Muharrem Korkmaz ve Kadir Mıdık’ın teminatla serbest bırakıldığını kaydetti.

Polis, meseleyle bağlantısı tespit edilen ve 27 Şubat 2025 tarihinde aleyhinde tutuklama emri temin edilen Sağıroğlu’nun 19 Mart 2025 tarihinde Girne Adli Şubeye gelerek teslim olduğunu açıkladı. Polis, zanlının tasarrufunda bulunan bir adet cep telefonunun emare alındığını söyledi. Polis, zanlının 20 Mart 2025 tarihinde Girne Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak aleyhinde bir günlük ek tutukluluk süresi temin edildiğini söyledi.

Telefonunda temizlik yaptı

Polis, bu sürede zanlıya ait cep telefonunun incelenmesi için bilişim emri temin edildiğini, banka dökümleri için gerekli yazışmalar yapıldığını söyledi. Polis, emare olarak alınan cep telefonda inceleme yapıldığını, tüm verilen temizlendiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, ayrıca zanlının teslim ettiği cep telefonunun daimi kullandığı telefon olmadığını tespit ettiklerini ve söz konusu telefonunun arandığını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, aranan emare ve alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.