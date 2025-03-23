Tutuklu sayısı 5 oldu

Rum Yönetimi, kuzeyde kalan mülklerinin satışını yapmakla suçladığı 40 yaşındaki Ukrayna vatandaşı Denys Pohodin’i mahkemeye çıkarıp hakkında 7 gün tutukluluk emri aldı. Rum Yönetimi daha önce İsrail vatandaşı Simon Aykut ve Alman vatandaşı Ewa Kunzel’in yanı sıra Macaristanlı İlona Lesko ve Melinda Ladanyi’yi tutuklayıp cezaevine göndermişti. Ukrayna vatandaşı Denys Pobodin’le birlikte güneydeki tutuklu sayısı 5’e yükselmiş oldu.

Politis gazetesi; Rum tahkikat polisinin mahkemeye aktardıklarına dayanarak Pohodin’in, Kuzey Kıbrıs’ın değişik bölgelerinde Kıbrıslı Rumlara ait mülklerin satışıyla ilgili reklam yapan “GP Cyprus” isimli şirketin sahibi olduğunu, şirkete ait web sitesinde şahsen tanıtım yaptığını bir de reklam videosu bulunduğunu iddia etti.

Gazete Pohodin’in, Rum polisi tarafından tutuklanmasının ardından web sitesini kapattığını, siteye artık şifre ile ulaşılabildiğini ancak sosyal medyada Yeni İskele, Tatlısu ve Esentepe’de, “Hawaii Homes”, “Moonlight Villas” gibi onlarca satışa sunulmuş konutlara dair onlarca erişime açık reklam bulunduğunu yazdı.

Habere göre Rum makamları “gasp edilmiş mallar üzerine inşa edilen konutların satışına aracılık” iddiasıyla Rum tarafında yargısı devam eden Ilona Lesko ve Melinda Ladanyi isimli iki Macar kadının satış yaptığı aynı sitelerden konutlar pazarladığı gerekçesiyle Pohodin’in, diğer benzer davalarla bağlantısını araştırıyor.

Macar kadınların eski Rum malları üzerine inşa edilmiş “Maldives Homes”, “Mykonos Homes”, “Bahamas Homes”, “Perl Homes”, “Idyll Homes”, “Moonlight villas”, “Hawai Homes”, Aloha Beach Resort”, “Phuket Health & Wellness” isimli turistik tesislerin sahibi “Cyprus Constructions” şirketi ile iş birliği yapmakla suçlandığı hatırlatıldı.

Mlyonlarca Euro’luk satış yapılmış

Fileleftheros haberi “40 Yaşındaki Ukraynalının Tutuklanmasının Arkasında Yüz Milyonlarca Euroluk Ciro” başlıklı haberinde Rum polisinin, Pohodin’in, çok miktarda eski Rum malı “gasp ettiği” iddiasıyla yargılanmakta olan Simon Mistriel Aykut’a ait Afik Grup ile doğrudan bağlantısı olduğuna inandığını yazdı.

Haberde Pohodin’in “Property in Northern Cyprus” sloganıyla konut reklamı yaptığı bir “GP Real Estate” isimli internet sitesi ve sosyal medya hesapları olduğu, internet sitesinin halka açık olmadığı, siteye girildiğinde şifre gerektiren bir linke yönlendirme yapıldığı belirtildi.

Habere göre, Rum Şirketler Mukayyitliğinde Denys Pohodin adına kayıtlı “VH&DP GP REAL ESTATE LTD” isimli ve adresi Limasol olan şirket bulunuyor. Ponodin bu şirkette müdür ve sekreter olarak görünüyor. Şirketin telefon numarası var ancak Rum polisi şirket ofisinin Girne’de olduğuna inanıyor.

Rum polisinin elinde, Pohodin’in Ada’ya ilk kez Haziran 2024’te geldiği, ertesi ay geçici ikamet izni aldığı, başta VH&DP GP REAL ESTATE LTD’te, daha sonra başka şirketlerde çalışıyor göründüğü bilgileri bulunuyor.



Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2025, 10:07