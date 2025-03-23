İnşaat sektörüne çağrı yaptı

İsrail İnşaatçılar Birliği Uluslararası İlişkiler Kıdemli Danışmanı ve İsrail İkili Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Dan Catarivas Rum ve İsrailli girişimcilerin her iki ülkede de birçok alanda karşılıklı çıkar ile iş birliği yapabileceğini, İsrail’de Rum girişimciler için milyarlarca Euro’luk imkan olduğunu” söyledi.

Catarivas Fileleftheros’a verdiği özel demeçte; süregelen çatışmalar yüzünden İsrail ekonomisinin karşılaştığı zorlukları ve sorunları göğüslemek için harcanan çabaları anlattı.

Catarivas 7 Ekim’de başlayan “çatışmalar” yüzünden iş adamlarının İsrail’e uçuşlarının çok olumsuz etkilendiğini, çok sayıda İsrailli orduya çağrıldığı için büyük bir iş gücü açığı yaşadıklarını söyledi. Çoğu inşaat sektöründe olmak üzere çalıştırdıkları işçilerin 130 bini Filistinli olduğu için en çok inşaat sektöründe iş gücü açığı sorunu yaşadıklarına dikkat çeken Catarivas Filistinlilerin yerine alternatif aradıklarını, emeklileri işe aldıklarını ancak inşaat sektöründe çalışmak için genç olmak gerektiğini hatırlattı. Yurt dışından işçi bulmaya çalıştıklarını ancak savaş halinde olunduğu için sıkıntı çektiklerini ekledi.

Catraivas Güney Kıbrıs ve İsrail’in yalnız kendi aralarındaki ticarette değil enerji, sağlık gibi başka alanlarda da birbirlerine yardım edebileceklerini, Güney Kıbrıs’ın AB’ye erişim avantajı, İsrail’in ise araştırma ve inovasyondaki avantajının, yapacakları iş birlikleri ile karşılıklı menfaate dönüştürülebileceğini söyledi. Özellikle enerji ve doğal gaz alanında Güney Kıbrıs’la büyük bir iş birliği perspektifi olduğunu anlatan Catarivas “Özellikle Rus doğal gazıyla ilgili olanlardan sonra dünya piyasası, özellikle de Akdeniz Bölgesi ülkeleri ve Avrupa piyasası için birlikte çalışabiliriz.” dedi.

Türkiye ile ilişkiler

Çalışma yemeğinde yaptığı konuşmada Türkiye ile ilişkileri nedeniyle bir boşluk oluştuğunu söylediği hatırlatılarak Güney Kıbrıs’ın bu boşluğu nasıl doldurabileceği sorulan Catarivas şunları söyledi:

“Türkiye İsrail için büyük bir ticari ortaktı. Birçok hammadde ve hatta makineler ithal ediyor, birçok şeyi de ihraç ediyorduk. İki ülke arasındaki ticaret 67 milyar dolar civarındaydı. Artık Türkiye ile doğrudan ticaret yapamadığımız için alternatif çözümler arıyoruz. Kıbrıs, bu ürünlerden bazıları için tedarikçimiz olabilir ve/veya alternatif pazarlar bulmamıza yardımcı olabilir.”

Catarivas’a bazı İsrail şirketlerinin ve iş adamlarının KKTC’de faaliyet göstermesini nasıl yorumladığı da soruldu. Özel sektör olarak İsrail hükümetiyle birçok görüşme yaptıklarını, İsrail şirketlerine ve iş adamlarına KKTC’de faaliyet göstermemeleri yönünde net uyarı yaptıklarını belirten Catarivas “Onlara, herhangi bir şey olursa, tek başınasınız dedik.” ifadesini kullandı.

