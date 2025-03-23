Pamir geçit vermedi

Suna ERDEN

Farklı saatlerde ülkeye giriş yapan Turgay Demirbaş ile Değer Yılmaz, Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirilen rutin kontroller esnasında Narkotik Dedektör köpeği Pamir’in radarına takıldı. Pamir’in tepki vermesiyle üzerlerinde yapılan aramada uyuşturucu bulunan iki zanlı tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar hakkında 3 gün ek süre alınırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis, Turgay Demirbaş’ın 21 Mart 2025 tarihinde saat 18.30’da, Değer Yılmaz’ın ise saat 23.00’te Ercan Havaalanına geldiklerini söyledi. Polis, Narkotik Dedektör köpeği Pamir’in farklı saatlerde ülkeye giriş yapan zanlılara tepki vermesi üzerine eşyalarında ve üzerlerinde arama yapıldığını belirtti. Polis, Turgay Demirbaş’ın tasarrufunda yaklaşık bir ağırlığında hintkeneviri, Değer Yılmaz’ın üzerinde ise içerisinde uyuşturucu olan 6 adet sarma sigara bulunduğunu açıkladı. Polis, her iki zanlının da tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis memuru, emare olarak alınan maddelerin analize gönderileceğini belirterek, belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, haklarında uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçlarından soruşturma başlatılan zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.

