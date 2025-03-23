Yakında sokakta

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) 14. Olağan Genel Kurulu yapıldı.Oda Başkan Mehmet Ali Ardıç, esnaf, zanaatkara ve üreticiye yeniden sokakta olacakları için hazır olmaları mesajını verdi.

TEZO'dan yapılan açıklamaya göre, Genel Kurulda Divan Başkanlığına Erdoğan Ağdelen ve divan sekreterliklerine Gülden Çağlıoğlu ve Kezban Esengül seçildi. Divanın oluşumundan sonra kürsüye gelen Başkan Mehmet Ali Ardıç açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Son 3 yılın önemli çalışmaları arasında deprem dayanışmasının olduğunu belirten Ardıç, Mağusa’da yeni çıraklık okulu açma ve kooperatifçiliğin yeniden ayağa kalkmasında odanın rolüne dikkat çekti. Ardıç, en çok eylemliliği gerçekleştirenin Mağusa’dan Lefkoşa’ya Girne’ye KTEZO’nun olduğunu ve önümüzdeki döneme ilişkin olarak da esnaf, zanaatkara ve üreticiye yeniden sokakta olacakları için hazır olmaları mesajını verdi.

Açılış konuşmasının ardından Odanın 3 yıllık faaliyet, çalışma, proje ve eylemliliklerini içeren film gösterimi gerçekleşti. Daha sonra kurum, kuruluş ve örgütlerden Genel Kurul için gönderilen dayanışma mesajları okundu.

Yine dayanışma mesajları çerçevesinde Genel Kurulda hazır bulunan LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay kürsüye gelerek Genel Kurulu selamladılar.

Gündem sırasına göre, Odanın 3 yıllık Mali Raporu ve Çalışma Raporları okundu ve üyelerin oy birliği ile aklandı.

Divan Başkanı, Genel Kurula altı ilçeden üye sayısına göre oluşan 50 kişilik Oda Meclisi ve 6 kişilik Denetleme Kurulu adaylarını okudu. Tam sayı olduğundan dolayı üyelerin onayına sunulan oda meclisi ve denetleme kurulu oluştu.

Meclisi ve denetleme kurulu

"Lefkoşa: Hürrem Tulga, Metin Oral, Süleyman Güçlüsoy, Ömer Acun, Eyüp Çiftçi, Murat Çeliktaş, İbrahim Kahya, Murat Çepik, Latife Salihoğlu, Hasan Çağlıoğlu, Turan Yıldırım, Gökhan Yıldız, Mustafa Sakallı, Hüseyin Kurd, Salih Ulaş, Mehmet Bozoğlan, Emirzade Tilki, Erkut Kıranoğlu, Bülent Baytekin, Raşit Şenkaya, Mustafa Çelik, Ahmet Avcı.

Girne: Mehmet Ali Ardıç, Mahmut Kanber, Metin Mevsimler, Turgay Mimi, Hasan Serbülent, İbrahim Tunç, Hasan Yüksel, Derviş Alpman, RaoufZrilli, Yusuf Hürsoylu, Ayşe Kaya, Müslüm Ayhan, Sibel Çağatay, Ceyda Kuzhan, Serkan Şenöz.

Mağusa: Mübin Kanatlı, Ali Hakansoy, Cemal İnönülü, Fuat Nalcıoğlu, Mehmet Kızar, Derviş Kuşaf, Seyit Soydan Cambazoğluları, Sabri Boğday.

Güzelyurt: Aygün Özister, Fırat Paşaoğlu.

İskele: Serkan Kırmızı, Ali Küçük, Halil Küçük.

Lefke: Emiş Türkmen."