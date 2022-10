Destek yok

Ömer KADİROĞLU

Ağırdağ-Boğaz’da çıkan yangının üzerinden 20 gün geçmesine rağmen yaralar sarılamadı. Bölge muhtarları, esnafı ve Dikmen Belediye Başkanı bölgede zarar ziyan tespitinin yapılmadığını ve zararların tazmin edilmediğini ifade etti. Muhtarlar, bölge esnafı ve Dikmen Belediye Başkanı geçen sürede yaşananları ve kendi imkanları ile almayı planladıkları önlemlerle ilgili Diyalog’a açıklamalarda bulundu.

Dikmen Belediyesi bünyesinde bir itfaiye istasyonu oluşturulacağı, itfaiye aracı, arazöz alınacağı ve bölge halkına yangına müdahale eğitimleri verileceği açıklandı.

Ne dediler…?

Yüksel Çelebi (Dikmen Belediye Başkanı)

“Ağırdağ yangın felaketinde ciğerimiz yandı ve 350 dönüm ormanımız kül oldu. Yağmur yağmasına rağmen korku içerisindeyiz ve geceleri uykularımız kaçıyor. İnsanlar devletin daha fazla tedbir aldığı ortamlarda yaşamak istiyor. Yangın sonrasında hasar tespiti bir günde yapıldı ancak bir günde olmayacak işi bir günde yaptık dedikleri için halka bir güvensizlik oluştu. Biz Dikmen Belediyesi olarak bölgenin zarar ziyanının tespiti için Mimar Mühendis Odalar Birliğinden yardım istedik. Bu yaşanan felaketlere seyirci kalmamak adına halkımızla birlikte harekete geçtik. Lefkoşa-Girne anayolunun da bulunduğu bu merkezde acil kurtarma ekibi ve itfaiye biriminin olması gerektiğini yıllardır dile getiriyoruz ancak bir sonuç alamadık. Bizler de belediye bünyesinde bir itfaiye istasyonu oluşturulması, acil müdahale aracı, itfaiye aracı ve arazöz alınması için kolları sıvadık. Gerek orman gerekse arazi yangınlarına müdahale edeceğiz. Bu bizim halkımıza karşı sorumluluğumuzdur ve girişimlerimizi başlattık. Bir itfaiye aracımız Ocak veya Şubat ayında geliyor ve önümüzdeki yaz aylarında hazır olacağız.”

Yüksel Çağlar (Boğazköy Muhtarı)

“Yangın sonrasında bölgeye gelenler oldu ve bu gelişler nezaket ziyaretiydi. Biz zarar görenlerin ne olacağı ile ilgili gelenlere sorduğumuz zaman Kaymakamlığa başvurmaları gerektiği cevabını aldık. Zararlarının karşılanacağı söylendi ancak ne yazık ki bu yönde bir inancımız yoktur. Bu yangın bölgemizde ne ilktir ne de son olacak. Boğaz bölgesi ormanlık bir alandır ve elektrik kabloları ağaçların içerisinden geçiyor. Defalarca bu yönde önlem alınması adına çağrılar yaptık ancak hiçbir sonuç alamadık. Şehitler diyarı Boğazköy’de bizler korkarak yaşıyoruz. Yapılması gerekenler var ve bunların yapılması amacıyla görüşmelerimiz sürüyor. 20 yıldan fazladır muhtarım ve bu sürede yaklaşık 20 yangın bölgemizde yaşandı tamamı da elektrik kablolarının bir birine çarpması sonucu çıktı. Bizler de kabloların yer altına alınmasının külfetli olduğunu biliyoruz ancak en azından kabloların bir birine çarpmasını önleyecek tedbirler alınabilir. “

Hasan Piro (Ağırdağ köy muhtarı)

“Elektrik kablolarının bir birine çarpması sonucu bölgemizde büyük bir facia yaşandı. Bölgede 4 ev zarar gördü. Yangının ertesi gününde polis beni alarak zarar gören evleri fotoğrafladı. Yangın gecesi de ertesi gün de bölgeye yetkililer geldi ancak yangının üzerinden 20 gün geçti ve hala hiçbir şey yapılmadı. Yangından sonra hiç kimse muhtarlarla iletişime geçmedi. Zarar gören vatandaşlar zararlarının karşılanması için bekliyor.”

Taner Ekdal (Bölge Esnafı)

“ Boğaz bölgesi yıllar içerisinde yeşilini kaybediyor. Hemen hemen her yıl iki kez yangınla karşı karşıya kalıyoruz. Bu sorunun en aza indirilmesi ile ilgili sürekli olarak girişimlerde bulunuyoruz. Boğaz bölgesinde bir itfaiye birimi oluşturulması adına çalışmalar yaptık ancak bütçe yetersizliği olduğu söylendi. Bu güne kadar yeşilimiz gitti son yangında evler gitti ve umarım bundan sonra daha kötüsü olmaz. Yangın gecesi ve ertesi gün devlet yetkilileri yaraların sarılacağını söyledi ancak geçen 20 günlük sürede hasar tespiti dahi yapılmadı. Umarım bu son yangın ile ilgili verilen sözler tutulur da zarar gören insanların zararları karşılanır.”

Aysın Öztrak (Emekli İtfaiye Müdürü)

“Yangınlar insan kaynaklıdır ve insanlar yaşadıkça yangınlar çıkacaktır. Burada önemli olan yangın çıkmadan gerekli tedbirlerin alınmasıdır. Biz bu noktada Boğaz bölgesinde yangın riskine karşı hiçbir önlem olmadığını görüyoruz. Bu bölgede yangına karşı ciddi bir önlem alınır ve yangın çıktığı zaman etkili bir müdahale edilirse yangınlar önlenmiş olur. Yangında ilk on dakika çok önemlidir. On dakika içerisinde yangına müdahale edilirse başarılı olursunuz ancak anında müdahale edemezseniz insanlar hem malından hem canından olur. Ağırdağ yangını sonrasında bölgedeki arkadaşlarla oturup ne yapabiliriz diye konuştuk ve bir itfaiye aracı almaya karar verdik. Bu bölgede konuşlandırılmak üzere Dikmen Belediyesi iş birliğinde bir itfaiye aracı alınacak ve bölge halkına da yangınlara müdahale üzerine eğitimler verilecek. Komitemizi kurduk ve bu işi en kısa sürede hayata geçireceğiz.”

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2022, 09:45