Uzmanlar tavsiyeler verdi

Abdullah SUÇİÇMEZ

Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu; 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle öğrenci ve öğretmenlere yönelik etkinlik düzenledi. Okulda bugün de kanser hastalarına yönelik yardım kampanyası gerçekleştirilecek.

Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu; Onur Kurulu ve Sosyal Komite koordinesinde ve Okul Müdürü Ergin Mahzaroğlu’un desteği ile 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında öğrenci ve öğretmenlere yönelik etkinlik düzenledi. KKTC’den uzmanların kanser ve meme kanseri hakkında bilgi verdiği etkinlikte, Acıbadem Hastanesi doktorları da hazırlanan slaytlar aracılığı ile katılımcılara meme kanseri ile ilgili bilgi verdi.

Okul Müdürü Ergin Mahzaroğlu etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Amacımız farkındalık ayında bu yönde yapılan çalışmalara katkı koymaktır. Sizlerin bilinçlendirmesi son derece önemlidir. Siz öğrendiklerinizi ailelerinize ve çevrenize aktaracaksınız böylelikle farkındalık oluşturacaksınız.”

Aile öyküsünde kanser olanlar dikkat etmeli

Yrd. Doç. Dr. Filiz Yarıcı da meme kanseriyle ilgili erken tanı ve korunma yollarını anlattı. Yarıcı şunları söyledi:

“Meme kanseri erkeklerden daha çok kadınlarda görülüyor. Dünyada, Türkiye’de ve Kıbrıs’taki veriler meme kanserinin oldukça yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Dikkat edilmesi gereken en önemli şey kontrolleri ihmal etmemektir. Eğer annenizde, kız kardeşinizde kanser öyküsü varsa risk altındasınız demektir. Bu nedenle aile öyküsü bulunanlar mutlaka kontrollere gitmelidir. Hastalığı atlatanlar hiç hasta olmamış kişilere göre daha fazla risk altındadır ve bu nedenle onlar da asla kontrollerini bırakmamalıdır.

Ayrıca kadınlara tavsiyemiz 20-20 yaş aralığında anne olmalarıdır. Kadınlar için en sağlıklı doğum yaş aralığı 20 ile 30 yaş aralığıdır.”

En önemli noktanın kişinin kendi kendine muayenesini yapabilmesi olduğuna da vurgu yapan Yarıcı, “Elinize sert bir kitle gelirse veya kitle olduğunu düşündüğünü bir sertlik hissederseniz hiç vakit kaybetmeden doktora başvurun” dedi.

Ne yapacağımızı bilelim

Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu eski öğrencilerinden Mine Kutluhanbeyit de farkındalığı artırma adına kendi hikayesini şöyle anlattı:

Yumuşak doku kanseriydim. Düğünüme az bir zaman kala kanser olduğumu öğrendim, sırtımda sert bir kitle elime geldi. Ailemizde de bir büyüğümüz kanser olmuştu. Ailem beni doktorlara götürdü. Düğünden hemen sonra yine tekrarladı ameliyat oldum. Benim gibi bu hastalığı yaşayan veya yaşayamayan herkese tavsiyem korkmasınlar, sadece ne yapacaklarını bilsinler. Kanserin ne olduğunu öğrenin, adımlarınızı ona göre atın.”

Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda bugün de 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında kanser hastalarına yardım amaçlı kampanya düzenlenecek.

Okullarda rozetler takılacak

Bu arada Kanser Hastalarına Yardım Derneği-Tulips, bugün okullarda rozet takma ve bağış toplama etkinliği yapıyor.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği-Tulips; Ekim ayının ‘Meme Kanserinde Farkındalık Ayı’ olması nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm okullarda “Rozet Takma ve Bağış Toplama Etkinliği” yapacağını kaydetti.

