Son 3 ayda düşüş var

Kıbrıslı Rumların Ocak-Eylül 2022 döneminde KKTC’de kredi kartı ile 33 milyon Euro’luk harcama yaptığı bildirildi.

Alithia gazetesi, JCC Smart ödeme sistemi verilerine dayandırdığı haberinde, Kıbrıslı Rumların bu yılın ilk çeyreğinde KKTC’de kredi kartıyla ile yaptığı alışveriş miktarının 13, ikinci çeyrekte 12 milyon 200 bin olduğunu, fakat üçüncü çeyrekte bu miktarın 7 milyon 900 bin Euro’ya düştüğünü bildirdi.

Gazete, Rumların aynı dönemde Güney Kıbrıs’ta kredi kartıyla yaptıkları toplam harcamanın 5 milyar 56 milyon Euro, yurt dışında yaptıkları harcamanın ise 2 milyar 100 milyon Euro olduğunu yazdı.