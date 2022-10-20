İki tarafın farkı

Kıbrıs’ın kuzeyinde son zamanlarda 4 büyük yangın meydana geldi. Tepebaşı-Kalkanlı arasında 5 bin hektarlık alan kül oldu.

Yangından sadece ormanlık araziler değil, bazı vatandaşlar da zarar gördü.

Geçitköy’de 22 Mayıs 2022 günü boş araziye çöp döken kamyonun elektrik tellerine çarpma sonucunda meydana gelen yangın sonrasında ne mağdur olan vatandaşlara tazminat verildi, ne de suçlu kamyoncu bulundu.

Mersinlik bölgesinde meydana gelen yangına Türkiye ve Güney Kıbrıs’tan hava araçlarıyla müdahale edildiği halde 18 bin dönümlük arazi kül oldu.

Ağaçlarla birlikte orman hayvanları da kül oldu. Yangın bazı vatandaşların arazilerine ve mülklerine de zarar verdi. Fakat bu yangınla ilgili meclis araştırması hala sonuçlanmadı. Mağduriyetler de giderilmedi.

Kuzey Kıbrıs’ın tarihi köylerinden Ağırdağ’da 2 Ekim günü meydana gelen yangınla ilgili rapor hala hazırlanmadı. Ev ve bahçeleri zarar gören vatandaşlara herhangi bir yardımda bulunulmadı.

Rum Yönetimi devrede

KKTC hükümeti Geçitköy, Mersinlik ve Ağırdağ yangınlarında zarar görenlere tek kuruşluk yardım yapmazken, Rum hükümeti Koruçam’daki Maronitlere 20’şer bin Euro mali yardım kararı aldı.

Alithia gazetesinin haberine göre Rum Bakanlar Kurulu’nun onayladığı plan, yangından etkilenmiş tahıl, hayvan yemi ve narenciye bahçesi sahibi Koruçam sakinlerine azami 20’şer bin Euro mali yardım yapılmasını öngörüyor.

Yardımların hızlı bir şekilde Koruçam sakinlerine aktarılacağı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2022, 10:57