3 yıl sonra cezaevinde 

Başta uyuşturucu olmak üzere birçok uzun süredir aranan şahıs edilen Cengiz Deniz, 3 yıldır yaşadığı Güney Kıbrıs’tan dönerek polise teslim oldu.

Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne’de ele geçirilen yüklü miktardaki uyuşturucu maddeler, hırsızlık, darp gibi suçlardan hakkında soruşturma dosyası bulunan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlının bağlantısı olan suçların toparlanabilmesi için süre talep etti.

Yasa dışı yollardan güneye gitti

Polis, Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne’de ele geçirilen bir kilo sentetik cannabionid ve eroin türü uyuşturucu maddeyi ithal, alma, verme ve tasarrufu suçlarından aranan zanlının 3 yıldır güneyde yaşadığını söyledi. Polis, , zanlının ayrıca ikametgâhtan sirkat, geceleyin ev açma, kasti hasar, darp, Elektronik Haberleşme Yasası’na aykırı hareket gibi suçlardan da birçok meselede bağlantısı olduğunu belirtti. Polis, zanlının askıda üç davası olduğunu ve teminata bağlıyken birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal edip güneye geçiş yaptığını anlattı. Polis, zanlının 11 Ekim’de Lefkoşa Adli Şube’ye teslim olduğunu belirtti. Polis, zanlının bağlantısı olduğu tüm meselelerin toparlanabilmesi için üç ayı aşmamak üzere Merkezi Cezaevi’nde tutuklu kalmasını talep etti.

