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Bu sorun çözülmeli

Rum basını, karma evlilikten doğan çocukların ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ vatandaşlığından mahrum edilmesine dikkat çekti

Bu sorun çözülmeli

  Ebeveynlerinden biri Kıbrıslı Türk olan çocukların “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığını alamamaları konusunun KKTC Meclisinde tartışılması Rum basında da yer aldı.

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   Alithia gazetesi: “İşgal Bölgelerinde Karma Evliliklerden Olan 30 Bin Çocuk Kıbrıs Vatandaşlığından Yoksunlar” başlığı altında verdiği haberinde, KKTC’de ebeveynlerinden biri Kıbrıslı Türk diğeri Türkiye vatandaşı olan çocukların “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı alamamaları konusunun KKTC meclisinde ele alındığını yazdı.
   Gazete, bu konuya ilişkin KKTC basınında çıkan haberleri okuyucusuna aktardı.
Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttı:
   Politis: Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Çözmesi Gereken Bir Sorun – Kıbrıslı Türklerin Karma    Evliliklerden Olan Çocukları Yıllardır Vatandaşlık Almayı Bekliyorlar.
   Haravgi: İşgal Bölgelerinde Karma Evliliklerden Olan Çocuk Sayısı 30 Bine Ulaştı.
 

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